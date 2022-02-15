طريقة تنظيف الكرشه والممبار في الكبه بقي زي الفل في 5 دقائق بدون مجهود النتيجة صدمتني

يعشق الكثير من المصريين أكل الممبار ولكن تعاني الكثير منهم من طرق تنظيفه الصعبة التي لا حل لها حيث أنه يعطي رائحة سيئة لليدين إلى جانب صعوبة التخلص من الأوساخ اللزجة التي به لذلك قام الكثير من ربات المنازل البحث عن طريقة تنظيف الممبار بطريقة سهلة على مواقع الإنترنت لذلك سوف نوضح لكم أسهل الطرق لتنظيفه من خلال هذا المقال.

طريقة تنظيف الممبار في الكبة

يمكن أن نقوم بتنظيف الممبار بكل سهولة وذلك عن طريق الكبة أو الخلاط ونتعرف على خطوات تنظيفه من خلال النقاط التالية:

نقوم بقلب الممبار ونضعه في الكبة بواسطة السلاح البلاستيك مع كيس من الملح الخشن.

نقوم بتشغيل الكبة بعد ذلك لعدة دقائق حتى تقوم بتنظيف الممبار.

يمكن أن نقوم بوضعه في الخلاط أيضا مع تغيير القطعة المعدنية بقطعة بلاستيك ونستخدم نفس طريقة الكبة.

ثم ننقع بعد ذلك الممبار في الخل والليمون.

ثم نقوم بغسله بالماء ثم نقوم بحشوه.

ونلاحظ نزول جميع الأوساخ والدهون المتراكمة التي به.

لذلك فأن هذه الطريقة تكون من أفضل الطرق لتنظيف الممبار.

طريقة حشو الممبار

بعد أن تعرفنا على طريقة تنظيف الممبار بواسطة الكبة سوف نتعرف الآن على طريقة حشو الممبار حيث نقوم أولا بتجهيز خلطة الحشو وهي كيلو أرز ،بصله مفرومة، فصين ثوم مهروسين، بابريكا، فلفل اسود، ملح، شطة، طماطم مقطعة، ملعقتين صلصلة ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ثم نحضر الممبار ونقوم بحشوة بهذه الخلطة ثم نقوم بوضع وعاء على النار ونضع به ٢ لتر من الماء وعندما يسخن الماء نضع به الممبار ثم نقوم بإخراجه وتصفيته من الماء ونقوم بتحميره في ملعقة من السمنة ويقدم ساخنا وبالهناء والشفاء.