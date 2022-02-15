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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق اعملي عجينة السمبوسة على أصولها بمكونات غير مكلفة وبطعم زي الجاهز - ثقفني
السمبوسة هي إحدى أنواع المقبلات وأكثرهم طلباً، ويتم تناولها بجانب الكثير من الاكلات المختلفة، فهي تساعد على فتح الشهية بشكل كبير، ويتم شراء السمبوسة من المحلات جاهزة، ويتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة، ولكن الآن سوف نقوم بالتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسة للقيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال متابعة هذا المقال.
طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بشكل كامل
لكل ربة منزل تبحث عن طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل بخطوات بسيطة، فيمكنك عمل ذلك الآن من خلال متابعة الخطوات الآتية:
المكونات
- كوبين كبار من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الماء الدافيء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة من أي نوع زيت نباتي.
طريقة التحضير
- احضري إناء مناسب أضيفي بداخله الماء وارفعي الإناء على النار.
- أضيفي إليه الزيت والملح.
- قلبي المكونات على النار جيدًا حتى تتجانس.
- ارفعي الإناء على النار واتركيها حتى تغلي تمامًا.
- ارفعي بعد ذلك الآن من النار، ثم أضيفي إليه الدقيق، مع التقليب المستمر.
- استمري في التقليب حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- استمري في العجن باليدين أو يمكنك استخدام العجان.
- ثم غطي العجينة واتركيها حتى ترتاح جانبًا.
- قومي بتقسيم العجينة إلى قطع صغيرة.
- رشي على السطح صلب القليل من الدقيق.
- افردي القطع على السطح حتى تصبح بسمك متوسط، وقومي تشكيلها مستطيل طويل.
- اصنعي ذلك بكل الكمية المتواجدة.
- هكذا قد تم تحضير عجينة السمبوسة، يمكن الآن القيام بحشو السمبوسة بحسب الحشو المطلوب سواء كان لحمة مفرومة أو جبنة أو بسطرمة.
- قومي بلفها بالشكل المتعارف عليه المثلث.
- جهازي بعد ذلك مقلاة واضيفي بها زيت غزير.
- ارفعي المقلاة بالزيت على النار حتى تسخن.
- اضيفي بعد ذلك السمبوسة الى الزيت.
- أخفضي النار عليها واتركيها حتى يتغير لونها وتنضج وتصبح ذهبية من كل الجوانب وذلك من خلال تقليلها على كل الجهات.
- اخرجي السمبوسة بعد ذلك على أوراق مطبخ لامتصاص الزيت التي امتصاصه وتصبح مقرمشة ولذيذة.
- ويتم تقديم السمبوسة في أطباق التقديم وتناولها ساخنة بألف هنا وشفا.
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