طريقة عمل كيكة الشوفان في 10 دقائق والطعم حكاية هتعمليها كل يوم

الكثير منا يحب الحلويات، ولكن كثرة الحلويات تأتي بنتائج عكسية في الكثير من الأحيان، ولكن يوجد بعض أنواع الحلويات التي لها الكثير من الفوائد كما أنها من الحلويات الغير مضرة والتي تتمتع بأكثر من فائدة ومن أهم أمثلة لتلك الحلويات هي كيكة الشوفان حيث عن الشوفان بأن له الكثير من التأثيرات الإيجابية على الجسم كما الكثير منا يقوم بإستخدام الشوفان لخسارة الكثير من الوزن، حيث يعمل الشوفان على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية، وأيضا بعمل على الشوفان على إعطاء شعور بالشبع، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير كيكة الشوفان وما هي المكونات المستخدمة لعمل كيكة الشوفان.

مكونات كيكة الشوفان

لكي تقومي بعمل كيكة الشوفان عليكي بإحضار بعض المكونات حتى تحصلى على كيكة لذيذة وذات طعم شهي، وأهم المكونات هي:

كمية من الشوفان على حسب الرغبة

سكر بنى.

زبدة.

دقيق

بيضتين.

رشة ملح.

فانيليا.

بيكنج بودر.

ماء مغلى.

زبيب لتزيين.

قرفة حسب الرغبة.

طريقة تحضير كيكة الشوفان

قبل أن تقومي بعمل كيكة الشوفان وتبدأي في التحضير قومي بإشعال القرني على درجة حرارة عالية، ثم بعد ذلك ابدئي في عمل كيكة الشوفان وهي: