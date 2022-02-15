مشروب سحري التخلص من الكرش والبطن والأرداف بدون رجيم فقط ولمدة 7 أيام

يعاني العديد من السيدات من تواجد مشكلة الكرش أو البطن لديهم، وهذا الشيء قد يسبب لهم الكثير من الإحراج وكذلك عدم ارتداء الملابس بحرية، ولكن قد يلجئون إلى بعض من الوصفات التي يمكن استخدامها للتخلص من الكرش بشكل فعال، فمن خلال تناول مشروب واحد فقط على يمكن الحصول على قوام ممشوق، إذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة تابعينا في هذا الأمر.

التخلص من الكرش

عليكِ القول وداعًا للكرش أو ظهور البطن بشكل سيء، فكل ذلك قد يتسبب في مظهر غير جيد على الإطلاق لجميع السيدات، ولكن من خلال الوصفة التي نتركها لكم خاصةً عند تناولها على الريق ستحصلون على قوام ممشوق وعدم تواجد كرش، وتأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:

ليمونة واحدة.

نحتاج اللى حوالي كوب من الماء المغلي.

كما أنه لا بد من إضافة نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

وحوالى ملعقة من الكمون.

خطوات تحضير وصفة التخلص من الكرش

لا عليكم القلق بعد الآن فمن خلال تناول هذا المشروب على الريق ستتمكنون من الحصول على جسم رائع، مع عدم المعاناة من الكرش على الإطلاق، كل ذلك سيعطيكِ مظهر لائق في اللبس وكذلك سترتدين كل شيء حلمتِ به، وتأتي الخطوات بهذا الشكل: