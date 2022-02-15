بكوب زيت اصنعي قراقيش اليانسون والسمسم المقرمشة لتحضير وجبة إفطار شهية

تعتبر قراقيش اليانسون ، من المخبوزات الجميلة التي تمتلك طعم ونكهة مختلفة عن المخبوزات الأخرى، كما تعرف القراقيش بقوامها الهش المختلف الذي يميزها عن غيرها من المخبوزات، وتحتوي على نكهة اليانسون الجميلة التي تجعل طعم القراقيش جميل وطيب، وطريقة صنعها في البيت بسيطة ولا تكلفنا مصروفات باهظة الثمن، ومقاديرها توجد في كل مطبخ، وتقدم دائماً بجانب الأطعمة والباردة مثل الجبنة وغيرها من الأكلات والمشروبات الساخنة التي تجعل طعم المخبوزات جميل، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، طريقة عمل قراقيش اليانسون والسمسم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات قراقيش اليانسون

تحتوي القراقيش على مكونات بسيطة سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من السمسم.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قراقيش اليانسون المقرمشة لتحضير وجبة فطار شهية وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق، والخميرة والسكر، والبيكنج بودر، والملح، واليانسون، والسمسم ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت على الخليط ونقلب جيداً بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة. ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج على العجين ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على قوام ناعم وطري. نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة ربع ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها قليل. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نشكل العجين عليها على شكل أصابع متوسطة الحجم حتى تنتهي كمية العجين كلها. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن، ثم نهدئ النار قليل وندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً. نخرج القراقيش من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقدم القراقيش بجانب المشروبات والأطعمة وبألف صحة وهنا.

سر نجاح قراقيش اليانسون مثل المخابز

سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات رائعة وهى كما يلي:-