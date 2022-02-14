ضاع عمرنا بنرميه.. قشر البيض من اليوم لن تستغني عنه كنز في بيتك استخداماته غير متوقعه اعرفيها فورا

لم يخلق الله شيئًا هباءً فعلًا وكانت من الكنوز التي لا نعرف عنها شيء هي فوائد قشر البيض واستخداماتها المختلفة، فنحن نقوم بتقشير البيض ونقوم برمي القشور بدون أن ندرك الكنوز التي نقوم بإهدارها، فكما نقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة والبلاستيك يمكننا أن نقوم أيضًا بإعادة تدوير قشور البيض واستخدامها في الكثير من الوصفات المختلفة وكانت من أهم استخدامات قشر البيض هي تحسين شفرات الخلاط وجعلها أكثر حدة مما هي عليه.

أهم فوائد قشر البيض لشفرات الخلاط

أحضري شفرات خلاط وقشور بيض كثيرة وقومي باتباع الخطوات التالية :-

أحضري القشور التي ستستخدمينها في الطريقة وقومي بإحضار كيس يستخدم في حفظ الأطعمة وضعيها بداخل الكيس.

قومي بوضع الكيس الحافظ للقشور بداخل الفريزر لمدة حوالي ثلاثة أيام متواصلة حتى يتم تخليصه من أي بكتيريا متراكمة عليه.

بعد ذلك قومي بإخراجه وجهزي شفرات الخلاط المراد زيادة حدتها

ثم ضعي عليها كمية من القشور وأضيفي إليها بعض من الماء وشغلي الخلاط عليها وبذلك تساهم في جعل الشفرات جديدة وحادة.

أبرز فوائد قشر البيض

لقشور البيض عدة فوائد مختلفة سواء للجسم أو للبشرة ومن بين هذه الفوائد كل مما يلي:-