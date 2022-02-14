لو عندك كيلو قشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم ورائحة احسن من الجاهزة مش هتشتري من برة تاني

السمن البلدي بالإمكان عمل السمن البلدي، وتحضيرها بكل سهولة في المنزل، وهذا ما يكون من خلال استعمال مكونات بسيطة، وتلك المكونات تعمل على الاستخراج لأفضل نوع من أنواع السمن الطبيعي المميز سهل التحضير في البيت للحصول على مكون دهني مميز، يحتوي على الكثير من الفيتامينات، والمواد المعدنية الهامة مثل الكالسيوم، وهذا ما يجعل السمن الطبيعي مفيد، وأفضل من مختلف أنواع السمن الصناعي، ومن خلال الآتي نعرض أهم المكونات مع بيان أفضل طرق التحضير وبالخطوات لنوع السمن البلدي.

كيفية تحضير السمن البلدي بكيلو قشطة

أسهل الخطوات التي من خلالها من الممكن أن تتم خطوة التحضير للسمن البلدي في أقل وقت وبأقل المكونات، ومن أهم المكونات التي تسعد في عمل نوع السمن الطبيعي هو الحليب كامل الدهن ومختلف مشتقاته من الزبد الطبيعي أو القشطة البلدي الطبيعية، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي يكون من السهل استخراج السمنة البلدي بكل سهولة منها، طريقة التحضير للسمن البلدي تعتمد على مكونات بسيطة نتحدث عنها من خلال الآتي:

كيلو من القشطة الطبيعي.

مكعبات من الثلج.

رشة من الملح.

وعاء من البلاستيك.

قدر ملائم.

طريقة عمل السمن البلدي بالخطوات

أهم الخطوات التي من الممكن لربة البيت أن تتبعها هي تلك الخطوات القادمة، والتي تساعد في التحضير لمكون السمن البلدي والتي تدخل في إعداد الكثير من الوصفات بالطعم المميز:

الخطوة الأولى هي أن يتم وضع القشطة في الوعاء البلاستيك.

استمري في التقليب حتى تحصلي على القشطة ناعمة وبقوام كريمي.

ضعي مكعبات الثلج، واستمري في التقليب للقشطة حتى تلاحظين أن الخليط يكون محبب وأكثر خشونة وهذا ما يجعل الزبد يبد في الانفصال عن مكونات القشطة من السوائل.

الزبد يزداد ظهوره وانفصاله عن القشطة وعن كل السوائل المتواجدة في القشطة.

الزبد يزداد ظهوره وانفصاله عن القشطة وعن كل السوائل المتواجدة في القشطة. يسهل بعد ذلك تصفية كل الزبد المتكون، والتصفية تكون يدويا بتشكيل الزبد المفصول إلى كرات ووضعه بقدر ملائم.

تحويل الزبد إلى قشطة فوق نار هادئة جدا.

بعد تحويل الزبد إلى سمن بلدي تعبأ السمن في برطمان محكم الغلق ويتم الاستخدام وقت الحاجة.

السمن البلدي يمكن عمله في البيت بخطوات سهلة وسريعة، حيث أن السمن البلدي يكسب الطعام مذاق طيب ولذيذ، فأغلب السيدات يقوموا بشراءه السمن البلدي بأسعار غالية، فتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السمن البلدي بكل سهولة، فمن خلال الفقرات السابقة قدمنا لكم طريقة سهلة لعمل السمن البلدي بكل سهولة.