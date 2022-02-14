بطريقة صحية ومميزة أعملي القرنبيط المقلي على أصوله بطعم مقرمش ذهبي ولذيذ

القرنبيط من الخضروات اللذيذة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات، والعناصر الغذائية المفيدة التي تساعد في تغذية الجسم بشكل صحيح، كما أنها من أهم الاكلات الاقتصادية الموفرة التي لا تحتاج للكثير من التكاليف حتى يتم اعدادها، ويمكنكم تجهيز القرنبيط بأكثر من طريقة، ولكن من أكثر الطرق اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الناس هي ما سوف نعرضها لكم في هذا المقال.

طريقة تحضير القرنبيط المقلي

عندما يحل فصل الشتاء نجد أن نبات القرنبيط منتشر بكثرة، حيث يتم طهيه بعدة طرق مختلفة فمثلاً نجد من تقوم بطهيه بالصلصة كنوع من أنواع الطبائخ ونجد من تقوم بعمله مقلي، فالقرنبيط من أفضل أنواع الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، ولكن بعض الأمهات تبحث عن طريقة عمله مقلياً مقرمشاً، فمن خلال متابعة المقال سنقدم لك أفضل وأسرع طريقة لعمله.

القرنبيط المقلي من أكثر الطرق التي يتم تحضير القرنبيط بها، ويصبح القرنبيط لذيذ الطعم وذو قرمشة رائعة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

ثمرة واحدة من القرنبيط مناسبة الحجم.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب من الدقيق.

عدد أربع بيضات كبار الحجم.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

كوب من الكزبرة والشبت المفروم.

ملعقة كبيرة من النشا.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير