تعرفي على سر عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بأسهل طريقه واروع طعم

هناك العديد من الحلويات الشرقية وآلتي تمتاز بطعم ونكهة رائعة للغاية، لكن بالتأكيد فإن أفضلهم هو بلح الشام، والذي يمتاز بعدة أشياء مثل أنه يمكن صنعه بعدة طرق مختلفة، وأيضا يمكن صنعه في المنزل بطريقة صحية للأطفال وللكبار والبعد عن المتاجر التي تبيع الحلوى والتي يصعب أن تجد متجر يبيع الحلوى بطريقة صحية لذلك سوف نذكر المكونات اللازمة لصنع بلح الشام، وأيضا طريقة التحضير والتي سوف تخرج بلح الشام مثل الذي يصنع في المتاجر المشهورة.

مكونات صنع بلح الشام

عليك أن تحضر كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

قم بتحضير ثلاث بيضات.

احضر أيضا كوب من الماء الدافئ بعض اشئ.

احضر من الزيت حوالي نصف كوب صغير الحجم.

رشه ملح.

ملعقة من النشا وتكون صغيرة الحجم.

رشه فانيليا.

احضر قطر شربات والذي يكون له مكونات أيضا وطريقة تحضير لذا فإن مكوناته هي:

احضر كوبان من السكر.

كوبان ماء.

قم بتحضير ليمونه ثم قطعها واعصرها جيدا.

وأخيرا رشه فانيليا.

طريقة تحضير بلح الشام