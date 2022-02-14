لو عندك زجاجة ماء فارغة.. حضري لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير إقتصادية 100%

هناك قائمة طويلة من الحلويات السورية التي يتم استخدامها في معظم الدول العربية الان أبرزها مصر ودول الشام ودول الخليج ‏وذلك لأن الحلويات الشامية تتمتع بطعم المختلفة لذيذ و تختلف عن باقي انواع الحلويات التي يتم اعدادها من الحلويات الشرقية لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن لقمة القاضي وسر الطعم اللذيذ الذي ‏يكون في لقمة القاضي ونتحدث أيضا عن المكونات التي ‏نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد لقمة القاضي بالطريقة الصحيحة فيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات والطريقة الصحيحة لأعداد لقمة القاضي بالخطوات.

‏مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة

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تحتاج لقمة القاضي إلى بعض المكونات المهمة حتى تكون جاهزة وذلك من خلال استخدام المكونات التي يستخدمها الحلواني عند إعداد لقمة القاضي حتى يكون لها طعم مميز ومختلف وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

2 أكواب من الماء الدافئ.

2 أكواب من الماء الدافئ. ملعقتين كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرة من النشا.

ملعقتين صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من زيت القلي.

مكونات ترش عليها من الخارج

شربات

سكر مطحون.

شوكولاته.

فانيليا.

طريقة ‏إعداد لقمة القاضي المقرمشة

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يمكن اضافة العديد من الكلمات والمكونات اللذيذة على لقمة القاضي من الخارج وفيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد عجينة لقمة القاضي وهذه الخطوات هي:

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