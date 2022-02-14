كيفية عمل الخبز الحلو فى المنزل بطريقة بسيطة وسريعة

يعتبر الخبز الحلو من أنواع المخبوزات اللذيذة، وذلك لأنه طرى وجميل ويصلح لعمل الساندويتشات ويرجع سبب طراوته أنه يتم عجنه باللبن والذى يعطيه الطراوة والطعم الجميل، كما انه يعطيه قيمة غذائية عالية بما يحتوي عليه من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم، وكذلك باقى المكونات من الزبدة والسكر والخميرة ويعد من أنواع الخبز المشهورة التى تقدم فى تركيا، كما انها انتشرت فى جميع الدول لان شكل جميل وطعمه أجمل، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الخبز الحلو بالتفصيل.

مقادير الخبز الحلو

يحتوى الخبز الحلو على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

١/٣ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من اللبن السائل.

٢ صفار بيضة.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الخبز الحلو سهلة جداً مثل باقى المعجنات ولايحتاج الا الى وقت التخمير وسوف نتعرف عليها فيمايلي:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول واللبن البودرة والسكر والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض كويس.ثم نضيف عليهم صفار البيض ونعجن كويس حتى يتداخلوا. بعد ذلك نضيف اللبن تدريجيا مع الاستمرار فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة متامسكة وناعمة. ثم نضيف عليها الملح والزبدة ونعجن مرة أخرى حتى تتداخل المكونات مع بعضها تماما. نغطيها ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى ترتاح ثم ثم نقطعها قطع صغيرة الحجم. نشكلها على شكل كور مدورة على سطح املس ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها تختمر لمدة ٣٠ دقيقة مرة أخرى. ثم نأخذ كل كرة ونفرغ منها الهواء ونفردها وبشكل بيضاوي ونلمها من الجوانب ونلصقها ببعض ثم نضعها فى صاج مدهون مع ترك مسافة بين كل واحد والآخر حتى لا يلتصقوا ببعض بعد ما يختمروا ونتركها حتى يتضاعف حجمه. ندهنهم بالحليب المبخر ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي جميل. نخرجه من الفرن ويدهن بالزبدة فور خروجه من الفرن ويقدم وبالف صحة وعافية.

فوائد اللبن البودرة

هناك بعض الفوائد لللبن البودرة سنذكر بعضها فيما يلي:

يمكن تخزينه لفترة طويلة على عكس اللبن السائل. غير مكلف بالنسبة لمنتجات الألبان الأخرى. يستخدم فى المعجنات وفى أنواع الحلويات المختلفة وفى الطبخ أيضاً. يحتوي على فيتامين ك الذى يحد من تخثر الدم وتجلطه ويساعد فى تنشيط الدورة الدموية.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: