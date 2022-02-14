طريقة عمل كبدة العصافير بسهولة مثل المحلات بالصور

سنقوم اليوم بكتابة طريقة عمل كبدة العصافير مثل المحلات، وهذا لما تم نشره من فيديوهات مؤخرًا تدل على عدم نظافة بعض المحلات الشعبية المشهورة بأنحاء البلاد، لذلك بما أنها من الأكلات المميزة التي عليها إقبال كبير سنحرص اليوم على القيام بإحضار الوصفة الكاملة لك بحذفيرها حتى تستغنى عن طعام المحلات التي لا يأتي إلينا منها سوى الأمراض بسبب المكونات الغير جيدة بالإضافة إلى انعدام الرقابة والنظافة لدى بعض المناطق وإليك التفاصيل.

طريقة عمل كبدة العصافير

بما أنها من الأكلات الشعبية المصرية فبالتأكيد أي عربي قد أتى حرص على تناولها من على عربات الكبدة المنتشرة بشكل كبير في الأحياء السياحية المتواجدة في أنحاء المحروسة، ونحن الآن حاضرين من أجل جعلك تحصل على المذاق الملائم الذي تريده، تباع الآن لتتعرف على المكونات وطريقة العمل لهذه الأكلة المميزة:

المكونات

نصف كيلو كبدة عجل مقطعة قطع رفيعة وصغيرة.

خمس فصوص ثوم.

1 حبة فلفل حار.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة(ملح طعام (حسب الرغبة، فلفل أسود، كزبرة جافة).

نصف ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير

تقوم بإحضار الثوم وتبدأ في فرمه داخل محضرة الطعام أو بواسطة السكين أو بأي طريقة سهلة لديك.

تحرص الآن على وضع المقلاة على نار عالية وتبدأ في وضع مقدار الزيت، وعندما ترتفع درجة حرارته تبدأ في وضع الثوم مع شرائح الفلفل الحار.

تقوم على الفور بوضع الكبدة العصافيري المقطعة بشكل ملائم، وتبدأ الآن في مرحلة التقليب.

تنتظر إلى أن تبدأ في تغير لونها بشكل كامل إلى اللون الرمادي الفاتح ضع القليل من الخل حتى تخلو من أي زفارة.

تقوم الآن بوضع كافة التوابل التي سبق وقمنا بذكرها، وإذا كنت تريد وضع شرائح من الفلفل الأخضر أو الألوان تستطيع أن تقوم بوضعها في هذا الوقت.

طريقة التقديم

يمكنك أن تقوم بأكل كبدة العصافير مع العيش البلدي المصري أو مع العيش الفينو الصغير، ويتقدم معها طبق من سلطة الطحينة ومع العديد من المشهيات والمخللات، وتستطيع أن تقوم بتناولها وحدها مع سلطة خضراء إذا كنت تريد التقليل من نسبة الدسم التي حرصت على وضعها في الأول للقيام بجعل الكبدة تأخذ مذاق المحلات.