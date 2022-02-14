بخلطة الأرز اللذيذة أعملي محشي الباذنجان الأبيض بسرعة وبكل سهولة وبطعم وريحة جنان

المحاشي تعد من ألذ المأكولات المصرية حيث أن جميع المصريين يعشقون تناولها وهي أيضا تكون مشهورة في العديد من الدول العربية ولكن تنتشر بكثرة في مصر، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المحاشي ومنها محشي الكوسة والباذنجان والفلفل الأخضر وورق العنب والكرنب وغيرهم ولكن المحشي المفضل والذي يتم تناوله بكثرة من قبل جميع الناس هو محشي الباذنجان، ولكن الباذنجان الذي يتم حشوه هو الذي يكون رفيع الحجم وطويل فقد يوجد له لونان أو نوعان فمنه الأبيض والأسود.

أما الباذنجان الأسود الذي يكون كبير الحجم قد يسمى بالباذنجان الرومي ولكن الذي نقوم بحشوه بكثره هو الباذنجان الأبيض فهو يتميز بمذاق رائع وشهي، فالمشكلة الوحيدة التي تواجه أغلبية السيدات في عمله هي كيفية تقويره فسوف يتم تقديم أسهل طريقة لتقوير محشي الباذنجان من خلال هذا المقال، فعند الإلتزام بها يمكننا أن نقوم بعمله بطريقة سهلة لا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود.

مكونات تقوير محشي الباذنجان الأبيض

مقوار مناسب.

كيلو واحد من الباذنجان الأبيض.

نصف كيلو من الأرز المصري.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء والشبت.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والسكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا وبهارات اللحمة.

مكعب من المرقة.

كمية مناسبة من الشوربة.

طريقة عمل تقوير محشي الباذنجان الأبيض