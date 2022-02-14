نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة المقرمشة في المنزل زي الجاهزة بمكونات بسيطة وسهلة وبدون التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السمبوسة من احلى واشهى المقبلات العربية والخليجية التي تقدم على أى مائدة بجانب الأطباق الرئيسية المحببة إليكم، حيث تختلف طرق تحضير السمبوسة من بلد إلى بلد وتحضر بالحشوات المختلفة على حسب رغبة كل شخص فيما يحب ومنها الجبن واللحم المفروم والخضار، حيث توافر في جميع المتاجر المختصة للمأكولات ولكن تحرص كل ام على تحضير ألذ الوصفات في المنزل بأقل التكاليف، حيث تحرص أيضا على عمل كل ما هو جديد في عالم المخبوزات ومنها السمبوسة، سوف نقوم بتحضير عجينة السمبوسة وبعض من الحشوات.

من ألذ المقبلات العربية والخليجية ، يمكن الاستمتاع بالسمبوسة على أي طاولة بجانب الطبق الرئيسي المفضل لديك ، حيث تختلف طريقة تحضير السمبوسة من دولة إلى أخرى وبحشوات مختلفة حسب احتياجاتك شيء للجميع ، بما في ذلك الجبن ، المفروم اللحوم والخضروات متوفرة في جميع المتاجر المتخصصة. طعام ، لكن كل أم شغوفة بتحضير ألذ الوصفات في المنزل بأقل تكلفة ، كما أنها شغوفة أيضًا بتحديث كل شيء في عالم المخبوزات ، بما في ذلك السمبوسة ، حيث سنقوم بإعداد عجينة السمبوسة وبعض الحشوات.

عمل عجينة السمبوسة في المنزل

تعد السمبوسة من المعجنات التي نفضلها ونفضل أكلها كمقبلات ، في من المقليات التي تقلى في الزيت فالعجينه تحضيرها سهل كل ما عليك هو عجن الدقيق مع الزيت مع الماء الدافئ مع رشة من الملح ونعجنهم سويا ثم قومي بفردها وتقطيعها وعلى هيئة مستطيلات طويله من ثم قومي بحشيها بالخشو الذي تفضليه وتحبينه وهذه هي طريقة تحضير العجينه .

طريقة عمل السمبوسك

طبق السمبوسك من أشهى وألذ أطباق المقبلات التي تقدم على سفرة الطعام، فهي وجبة مفضلة عند الجميع وبخاصة الأطفال، ويمكن حشوها بكثير من الحشوات المختلفة: اللحمة، المكسرات، الدجاج، الجبنة وهي أشهر الحشوات، ويكثر تحضيره في شهر رمضان المبارك تحديداً كنوع من الحلويات، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة فهو يتكون من عجينة رقيقة يتم حشوها ثم قليها في الزيت.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة:

المقادير:-

● ٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

● ٥ معالق من الزيت أو الزبدة السائلة.

● رشة من الملح.

● ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير:-

– نقوم بتحضير العجان الكهربائي أو بولة كبيرة ونضع بها الدقيق والملح ثم نقوم بإضافة الزيت أو الزبدة السائلة ونقلب جيداً.

– ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونستمر بالعجن لمدة ١٠ دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.

– تغطى العجينة بكيس بلاستيكي وتترك جانباً لترتاح لمدة ٣٠ دقيقة.

– تفرد العجين بواسطة النشابة ونقوم بتحضير بولة صغيرة ونقوم بتقطيع العجين المفرود على شكل دوائر متوسطة الحجم ونقوم بحشوها بالحشوات المفضلة لديكم.

طريقة تحضير حشوة الخضار:-

المقادير:-

● ربع كيلو من البسلة.

● ربع كيلو من الجزر المبشور رفيع.

● ثمرة بصل مفروم.

● ثمرة فلفل اخضر رومى مقطع صغير.

● ملعقة صغيرة من الملح.

● نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

● نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

● نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

● رشة جوزة الطيب.

حشوة الجبن والزعتر:-

المكونات:-

● نصف كوب من الجبن الرومي المبشور.

● نصف كوب من الجبن الموزاريلا.

● نصف كوب جبنة فيتا.

● نصف كوب زيتون أسود.

● ملعقة من الزعتر.

طريقة التحضير:-

– في مقلاة نقوم بوضع كمية قليلة من الزيت وعليها البصل المقطع والفلفل الأخضر ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع البسلة والجزر ونستمر في التقليب.

– نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا وجوزة الطيب ونقلب جيدا حتى يتشرب الخضار من التتبيلة وينضج.

– تترك جانبا ليبرد الخضار ثم نقوم بحشو السمبوسة بها.

– في بولة متوسطة نقوم بخلط الجبن الرومي والموزاريلا والفيتا والزيتون والزعتر ونقلب جيدا حتى تختلط تماماً.

– نقوم بفرد نصف العجين المخصص لحشوة الجبن بالنشابة حتى تصبح رقيقة ثم نقوم بتحضير بولة صغيرة لتقطيع العجين إلى كرات متوسطة ونقوم بفرده قليلا.

– ثم نقوم بحشو السمبوسة بخليط الجبن ونغلقها جيدا بالشوكة ونستمر في هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين والحشوة.

– توضع بصينية مدهونة وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج.

– يمكن استخدام حشوة اللحم المفروم أو الفراخ الفاهيتا.