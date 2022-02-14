نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص التارتار في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من محبي المأكولات البحرية ، فقد تكون بالفعل أحد التوابل المفضلة لديك ، وبالطبع مع التوازن المثالي بين الكريمة والمالحة والحلوة ، يمكن استخدام وصفة صلصة التارتار على أطعمة أكثر من الأسماك، حيث يمكنك استخدامه مع الأسماك والبرجر وسلاطة البطاطس وأي أنواع أخرى من السلاطة

ما هي صلصة التارتار

وصلصة التارتار هي عبارة عن بهار يستخدم لغمس الأسماك بقاعدة من المايونز مضاف إليه بعض المكونات الأخرى، ويعتقد البعض أن موطن تلك الوصفة هي فرنسا بسبب الاسم الذي يعتقد أنه اسم فرنسي للبهار، ويرى البعض الأخر أن تاريخ هذا الصوص أبعد من ذلك وأن ااسم تارتار مرتبط باسم التتار” ، والتي تشير إلى مقاتلي التتار الذين أتوا من آسيا الوسطى.

وفي كل الأحوال فقد تم العثور على وصفة صوص التارتار في كتب الطهي منذ القرن التاسع عشر، حيث أصبح هذا الطبق شائعًا في أواخر القرن التاسع عشر ، وكان يقدم مع البصل النيء وفتات الخبز مع إضافة بيضة نيئة لوصفة قبل إضافتها فوق اللحم.

وفي أوائل القرن العشرين تم تعديل وصفة صوص التارتار لتشمل صفار بيض مع الخردل والملح والزيت ثم تمت إضافة الليمون والمخللات لتصبح وصفة الصوص الحالية.

طريقة عمل صوص التارتار

في حين أنه يمكن لأي شخص شراء صوص الترتار من السوبر ماركت، إلا أنه من اأفضل دائمًا صنعه في المنزل لأنه سهل الإعداد وحتى تستمع بطعم المكونات الطازجة بدون أي مواد حافظة أو إضافات أخرى غير مرغوبة.

مكونات صوص التارتار

1 بصلة متوسطة.

3 فصوص ثوم

1 كوب خيار مخلل بالشبت

1 كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة شبت طازج

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة من شراب سكر القيقب

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا.

طريقة تحضير صوص التارتار

ابدأ في وضع البصل والخيار في محضر الطعام أو قطاعة الخضروات وابدأ في تقطيعه لقطع صغيرة

أضف باقي المكونات ، بما في ذلك الشبت الطازج وعصير الليمون وسكر القيقب والفلفل الأسود المطحون حديثًا إلى محضر الطعام وامزجهم جيدًا.

ضع الصوص في طبق التقديم وزينه بالشبت وبالهناء والشفاء.

ملاحظات على الوصفة

البعض يستبعد عصير الليمون من الوصفة، لكنه في الواقع أساسي لمنح الصوص قوام مثالي ومناسب للتغميس.

الشبت الطازج أو المجفف من المكونات الأساسية التي تضيف نكهة مميزة لتلك الوصفة، كن إذا لم يكن لديك شبت فإن البقدونس بديل جيد.

إذا كنت تملك عشبة القبار في مطبخك فيمكنك إضافة القليل منها لمنح الصوص طعم مميز.