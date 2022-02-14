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عمر شويل - جدة البسكويت الروسي بأسهل طريقة وألذ طعم - ثقفني
البسكويت الروسي من أسهل أنواع البسكويت التي يمكن إعدادها في المنزل ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، فدائماً تبحث الأمهات عن وصفات لتحضير البسكويت لأنه من المخبوزات المحببة للكبار والصغار، ويصلح كوجبة إفطار خفيفة للأطفال مع كوب من الشاي أو الحليب في أيام الدراسة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة بسيطة لعمل البسكويت الروسي بأسهل طريقة وألذ طعم.
مكونات البسكويت الروسي
يتم تحضير البسكويت الروسي ببعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهى كما يلي:-
- 3 كوب دقيق.
- كوب سكر (220 جرام).
- كوب إلا ثلث حليب (200 مللي).
- صفار بيضة.
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
مكونات الجليز
- كوب سكر بودرة.
- 2 أو 3 ملاعق كبيرة ماء.
- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير
طريقة تحضير البسكويت الروسي سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- نقوم بتسخين الحليب ولا نتركه يصل لدرجة الغليان ثم نرفعه عن النار.
- ثم نضيف كوب إلا ربع من الدقيق المنخول على الحليب الساخن مع التقليب حتى نحصل على قوام ناعم خالي من أي تكتلات.
- نترك المزيج يبرد تماماً ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت وصفار بيضة وملعقتين صغيرتين من الفانيليا مع التقليب.
- ثم نضيف باقي كمية الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر والبيكنج صودا، ونعجن المكونات يدوياً حتى نحصل على عجينة طرية.
- نفرد العجينة على طاولة مرشوشة بالدقيق بسمك متوسط ثم نقطعها إلى أشكال دائرية.
- نضع البسكويت بعد تشكيله في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو مبطنة بورق الزبدة، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق حتى ينضج البسكويت.
- عند تمام النضج نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد.
- لتحضير الجليز: نضع كوب سكر بودرة في طبق، ثم نضيف ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وثلاث ملاعق ماء مع التقليب حتى يذوب السكر تماماً.
- نضع قطع البسكويت في الجليز ونضعها على صينية في درجة حرارة الغرفة حتى تتماسك ويصبح البسكويت جاهز للتقديم.
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