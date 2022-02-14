كولاجين طبيعي بالمنزل كريم بذور الكتان لشد الوجه وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم بذور الكتان ، كريم طبيعي مناسب لجميع أنواع البشرة يحتوي على العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في ترطيب البشرة وإعادة نضارتها، ومن أهم مكونات الأرز والشوفان وكلاً منهما مكونات طبيعية تحوي العديد من الفوائد الهامة للبشرة، فهذا الكريم هو خليط من المكونات الطبيعية التي تعمل على شد الجلد وتفتيح البشرة وتزيل علامات التجاعيد التي تظهر حول العينين وحول الفم، وتعمل على ترطيب البشرة وتعطي لها نضارة ولمعان، كما أن هذا الكريم يحتوي على زيوت طبيعية تعمل على ترطيب البشرة وتحميها من الجفاف فهو مناسب جداً في فصل الشتاء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم بذور الكتان بطريقة سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل كريم بذور الكتان لشد الوجه

يتكون الكريم من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

كبسولة من الفيتامين هاء.

لترطيب البشرة

زيت جوز الهند أو أي كريم مناسب للبشرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم بذور الكتان لشد الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء الخلاط نقوم بوضع بذور الكتان والأرز والشوفان ثم نقوم بطحن المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم جداً. ثم نضع الخليط في وعاء قابل للطهي ثم نضيف إليه كوب من الماء، ثم نضع الخليط على نار هادئة حتي يغلي مع مراعاة التقليب المستمر. ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد قليلاً ثم نقوم بتصفيته باستخدام شاش نظيف. نسكب الخليط المصفى في وعاء ثم نضيف إليه ملعقة من زيت اللوز الحلو ونمزج المكونات جيداً ثم نضيف ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات. وأخيراً نفرغ محتوي كبسولة من الفيتامين هاء ونمزج الخليط جيداً حتي يتجانس تماماً. نسكب الخليط في عبوة زجاجية محكمة الغلق، ثم نحتفظ به داخل الثلاجة ويتم استخدامه عند الحاجة.

طريقة الاستخدام