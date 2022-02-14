أسرار وتكات عمل عجينة البيتزا السريعة في البيت بنفس طعم المطاعم الإيطالية

تعد البيتزا الإيطالية واحدة من الأكلات الإيطالية التي تنتشر في العديد من دول العالم وتتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية بشرط عدم الإفراط في تناولها، وقد اتجهت العديد من النساء خلال الآونة الأخيرة إلى إعدادها في البيت بدلاً من شرائها من محلات الطعام أو المطاعم بسبب ارتفاع أسعارها وأيضاً لضمان إعدادها بطريقة صحية سليمة، وعلى الرغم من سهولة إعدادها إلا أن بعض النساء قد يجدن صعوبة في ذلك نظراً لاستخدام طرق خاطئة في إعدادها ولهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل البيتزا السريعة في البيت باستخدام مكونات اقتصادية غير مكلفة، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نأتيكم من خلالها بأفضل وأشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

أسرار وتكات عمل عجينة البيتزا السريعة

تعرفي على أبسط وأسرع طريقة لعمل البيتزا السريعة في البيت من خلال الخطوات التالية.

نصف كيلو من الدقيق.

ثلاثة ملاعق الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

القليل من الماء الدافئ.

ثلاثة ملاعق من الصلصة.

طريقة التحضير

في وعاء عميق قومي بخلط الدقيق مع السكر والملح وقلبي جيداً.

ثم أضيفي الخميرة واستمري في التقليب حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

اتركي العجينة في مكان مظلم ودافئ لمدة عشرة دقائق حتى تتخمر.

قومي بتجهيز صينية وادهني جوانبها وأرضيتها بالزيت النباتي ثم قومي بفرد عجينة البيتزا بداخلها.

بعد ذلك قومي بفرد الصلصة فوقها وبقية مكونات البيتزا مثل الفلفل والزيتون الأسود والجبنة الموتزاريلا.

اضبطي الفرن على درجة حرارة 180° مئوية وادخلي إليه الصينية واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ثم أخرجيها وقدميها لأسرتك.

مكونات عمل البيتزا الإيطالية

ويمكنك عمل البيتزا الإيطالية في البيت وذلك عبر تطبيق الخطوات التالية.

خمسة أكواب من الدقيق.

ملح صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير