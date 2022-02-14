طريقة عمل السويسرول في البيت بكل الأسرار والخبرات من أشهر طهاة الحلويات الغربية

طريقة عمل السويسرول في البيت، يعتبر السويسرول من أطباق الحلويات الشهية التي عرفت من أمريكا فهي طبقة من الحلويات الهشة اللذيذة التي يتم فردها ونضع عليها الحشو ثم نقوم بلفها ونجد أن ربات المنازل تسعى إلى عمل كل ما هو جديد لأبنائها لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل السويسرول

تكون مكونات السويسرول سهلة للغاية لا تحتاج إلى مكونات معقدة إلى جانب أمه يمكن توفيره بكثرة عند عمله في المنزل فضلا عند شرائه من المحلات الخارجية للحلويات وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية:

المقادير

ربع كوب دقيق.

ربع كوب بودرة كاكاو.

رشة ملح.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

٥ حبات من البيض.

كوب سكر بودر.

فانيليا.

طريقة تحضير السويسرول

يتم تحضير السويسرول بكل بساطة في المنزل وذلك بعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة لعمله سوف نقوم بتحضيره من خلال الخطوات التالية: