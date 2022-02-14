خطوات عمل كرات البطاطس البورية المقلية بأبسط المكونات وأوفرها

تعتبر كرات البطاطس البورية المقلية أكلة لذيذة واقتصادية ومختلفة عن بعض الأكلات المعتادة، يستمع الجميع بتناولها لأنها ذات شكل مبهر ورائحة جذابة وطعم مختلف، وهي من أسهل الأكلات التي يمكن القيام بها في وقت سريع ويتم تناولها بالجبنة أو الكاتشب أو بجانب الوجبات الرئيسية، وهي تعد من الأكلات المغذية لجميع الفئات العمرية حيث تعمل على تقوية الجسم وبنائه بطريقة صحيحة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة مكونات عمل كرات البطاطس البورية المقلية وطريقة تحضيره بكل بساطة.

مكونات عمل كرات البطاطس البورية المقلية

تعد مكونات عمل كرات البطاطس البورية المقلية من أكثر المكونات المغذية للجسم والتي يفضلها الكثير وهي كما يلي:-

نصف كوب من الدقيق.

حبة من البيض.

٢ كوب من البطاطس المهروسة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

زيت نباتي للقلي.

نصف كوب من الحليب.

طريقة الإعداد والتجهيز

طريقة تحضير البطاطس تعد من الطرق التي تتميز بسرعة تجهيزها وسهولتها والطريقة كما يلي:-

نقوم بتشكيل البطاطس المهروسة على شكل كرات صغيرة الحجم. ثم نضع هذه الكرات في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك. نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيض والحليب والملح ونخفقهم مع بعض جيداً حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نخرج الكرات التي سبق وضعها في الثلاجة ونغمسها في خليط الدقيق السابق. ثم نضع مقلاة بها زيت غزير على النار حتى يسخن جيداً ثم نقلي به البطاطس حتى نحصل على اللون الذهبي الرائع من جميع الجهات.

طريقة سلق البطاطس بسرعة

سوف نتعرف بكل سهولة على طريقة سلق البطاطس وهي كما يلي:-