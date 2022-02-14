كيكة الفانيليا السادة الهشه بريحة جذابة وفوائد صحية عالية

اليكي سيدتي كيكة الفانيليا السادة الهشه على الرغم من تعدد طرق الكيك إلا أنه لا تزال من الحلويات البسيطة التي يمكن عملها في المنزل بسهولة و الاستمتاع بطعمها الرائع ورائحتها الجذاب علاوة على ذلك فوائدها الصحية العديدة خاصة على الأطفال لأنها تحتوي على العديد من المكونات البسيطة، يمكن تحضير الكيكه في العديد من المناسبات السعيدة والمختلفة سواء كانت في جلسات الضيوف أو اجتماع العائلة الأطفال يعشقون تناوله باستمرار يمكن إضافة بعض المكونات الأخري إلى الكيكة مما يكسبها طعم ونكهة مميزة مثل الفاكهة المجففة أو بعض عصائر الفواكه أو الكريم شانتيه أو الشوكولاته السائلة والمبشورة سوف نقوم بشرح تفاصيل طريقة عمل كيكة الفانيليا الهشه في مطبخ المنزل بسهولة.

مقادير كيك الفانيليا السادة

لتحضير كيك طيب وممتع بطعم متميز يجب تحضير المكونات بمعايير مضبوطة.

5 حبات من البيض.

ثلاث أكواب وربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

عدد 1 كوب من الزيت النباتي النقي.

كوب من الحليب السائل.

عدد 1 باكو بيكنج باودر.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

طريقة تحضير كيك الفانيليا السادة

قبل تحضير الكيك نبدأ في تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نجهز وعاء عميق أو في الخلاط الكهربائي ثم نضع حبات البيض مضافا إليها الفانيليا ثم نضيف السكر ونشغل الخلاط أول المطرب الكهربائي حتى تختلط المكونات مع بعضها. وبعد نضيف الزيت على شكل سرسوب أثناء الخفق ثم نواصل ونصيف الحليب مع الاستمرار في خلط المكونات جيدا. نأتي بالدقيق بعد نخله ومخلط بالبيكنج باودر ثم يضاف علي المزيج على مراحل. ثم نواصل الخفق حتى تتجانس المكونات و تصبح عجينة سائلة إلى حد ما. نحضر قالب كيك مدهون بالزيت ثم نسكب فيه الخليط داخل القالب ونضعه في الفرن الذي تم تسخينه مسبقا.. يترك الكيك في الفرن حتى تتم عملية النضج ويحتمر من الأسفل والأعلى. ثم نخرجه من الفرن بعد أن تتماسك وتصبح ناضجة وهشه.

نضع الكيك على شبك معدني ويترك حتى يبرد تماما ثم يقطع يتقدم في طبق التقديم بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة.