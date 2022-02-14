حضري بسكويت الشوفان المقرمش بألذ طعم وبأسهل الطرق

بسكويت الشوفان المقرمش ، يعتبر من أنواع البسكوت السهلة في تحضيرها بسكوت مغذي ومشبع وغني جداً بالعديد من الفوائد الهامة للجسم، يعتبر هو مختلف عن أنواع البسكوت الأخرى العادية فهو يحتوي على نسبة من الشوفان مع الدقيق الأبيض، ويحتوي الشوفان على البروتين والألياف الغذائية والعديد من العناصر الهامة للجسم، ويعتبر هو بديل للدقيق الأبيض إذا تم طحنه، فهو يستخدم في عمل العديد من الوصفات، وتعتبر طريقة تحضيره بسيطة جداً وسهلة فهي طريقة تعطي نفس مذاق بسكوت الشوفان الجاهز الذي يباع في المحلات، وتعتبر هذه الطريقة بسيطة وموفرة لأن أغلب مكونات البسكوت متوفرة بالمنزل، وهذا البسكوت من ألذ أنواع البسكوت الذي يتم تقديمه مع الشاي أو القهوة في الصباح فهو له مذاق رائع ومختلف عن أي بسكوت آخر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة جداً لعمل بسكوت الشوفان المقرمش داخل المنزل.

مكونات عمل بسكويت الشوفان المقرمش

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

3 أكواب من الشوفان.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبدة الطرية.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الشوفان المقرمش اللذيذ بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في العجان الكهربائي نقوم بإضافة الزبدة والسكر ونخفق المكونات، حتي يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونستمر في الخفق، حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. نقوم بخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات ثم نضيف خليط الدقيق تدريجياً إلي الخليط السابق. ثم نضيف الشوفان تدريجياً ونستمر في العجن حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة سهلة التشكيل.

طريقة تشكيل عجينة البسكويت