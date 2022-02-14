أمزجي بذور الكتان مع النشا لتحصلي على أقوى كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن يجعله مثل حرير

يقال دائماً أن تأثير المواد الطبيعية يكون أفضل على الشعر من المواد الكيميائية التي تعتبر ضارة بشدة عليه، حيث يمكن اتباع بعض من الوصفات المنزلية لعمل كيراتين طبيعي دون أن تدخل المواد الكيميائية إلى الشعر فتتلفه وتجعله غير صالح، كما أن الأموال التي يدفعها تعتبر كثيرة للغاية، لذلك سنحاول توضيح طريقة بذور الكتان مع النشا لعمل كيراتين طبيعي.

فرد الشعر ببذور الكتان مع النشا

لا داعي للجوء إلى استخدام الكيراتين للشعر، حيث يمكن صنعه في المنزل بالقليل من الخطوات والمكونات التي نجدها في كل مكان، وتأتي المكونات هكذا:

كوب من بذور الكتان.

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقتان من جيل الصبار.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء.

تحضير كيراتين بذور الكتان والنشا

يمكن أن نقوم بتحضير َصفة الكيراتين الطبيعي في المنزل بسهولة، وذلك عند تنفيذ هذه الخطوات: