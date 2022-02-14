طريقة عمل المقبلات والسلطات بالصور لتحصلي على غداء مميز

لا يخلو الغداء بالتأكيد من المقبلات والسلطات المفتحة للشهية وبما أننا في وقت الغداء الآن فسنحرص على إعطائك أهم الوصفات الخاصة بكل المقبلات والسلطات التي تجعل غدائك أو العزائم الخاصة بك بشكل مميز يمكنك التعرف عليها عبر الوصفات التي سنحرص الآن على القيام بوضعها لك بشكل مفصل لكي تحصلي على شكل مميز.

طريقة عمل سلطة الطحينة

بما أن سلطة الطحينة مناسبة لجميع الأكلات العربية التي نقوم بتناولها بشكل يومي إليك الآن مكوناتها وطريقة تحضيرها:

ثلاث ملاعق من الطحينة البيضاء.

كوب زبادي أو روب.

ملح وفلفل أحمر حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كزبرة خضراء.

فصين من الثوم.

مقدار من الماء الساخن.

طريقة التحضير

قم بوضع جميع المكونات سويًا ستتكتل الطحينة بعد إضافة الماء لا تقلقي وأكملي التقليب.

احرص الآن على وضع الزبادي والثوم والتوابل وقم في الآخر بتزين الطبق بالزيت والقليل من الفلفل الأحمر الحار.

طريقة عمل السلطة الخضراء

سلطة الخضار يجب أن تكون في كل سفرة، وهذا لتمتعها بالكثير من الألياف والفيتامينات الملائمة لأي وجبة غذائية وإليك الآن الطريقة:

المكونات:

2 حبة طمام.

1 بصلة متوسطة.

1 ربطة بقدونس.

2 حبة خيار.

نصف خسة، ملفوف.

1 حبة جزر.

1 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة (خل، زيت، ملح، فلفل أحمر حار، كمون، بهارات).

طريقة التحضير

قم بتقطيع جميع الخضروات بحجم مناسب لذوقك.

احرص على خلطهم سويًا وبعد ذلك أبدأ الآن في تحضير الخلطة.

قم بوضع جميع التوابل مع الخل والزيت واحرص على وضعها على خليط الخضروات وقم بتناولها مع أي وجبة غذائية مميزة.

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوي

سلطة الباذنجان المشوي أو البابا غنوج من أكثر الأكلات التي يجب أن تقوم بتناولها نظرًا لاحتوائها على العديد من المواد الصحية المميزة بالإضافة إلى أن طعمها مميز بشكل كبير، وإليك الأن الوصفة:

المكونات

2 حبة باذنجان متوسطة.

2 حبة فلفل حلو.

3 فصوف ثوم.

3 ملاعق طحينة حمراء.

ملعقة صغيرة (فلفل أحمر، ملح طعام، كمون، بهارات).

زيت طعام.

طريقة التحضير