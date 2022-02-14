كريم الحلبة والعسل المعجزة هتفتحي بشرتك 3 درجات من أول مره هتلاحظي الفرق من أول مرة

كريم الحلبة لتبييض الوجه، الحلبة نوع من أنواع الأعشاب المتعددة في استخداماتها بشكل كبير، فهي لها الكثير من الفوائد إذا تم تناولها للجسم، ولها الكثير أيضًا من الفوائد إذا تم إدخالها في العديد من الوصفات الطبيعية فتعطي أفضل النتائج فهي تساعد على تبيض الوجه بسرعة، كما أنها أيضًا تستخدم لشد البشرة والتخلص من أي علامات للشيخوخة، وتجعل البشرة في النهاية جميلة وجذابة، ولذلك سوف نتعرف على كيفية استخدام كريم الحلبة لتبييض البشرة من خلال متابعة المقال.

كريم الحلبة لتبييض الوجه

هذا الكريم من أهم الأنواع التي يمكن استخدامها لتوحيد لون الوجه والتخلص من أي علامات اسمرار قد تتواجد بها، وطريقة تحضيره واستخدامه كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق كبار من الحلبة المطحونة ناعمة.

ملعقتين كبار من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري طبق مناسب. أضيفي بداخله الحلبة المطحونة، مع إضافة باقي المكونات إليها، مع مراعاة التقليب عند إضافة كل مكون. اخلطي في المكونات حتى تتجانس مع بعضها و تصبح خليط كريمي ناعم. قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر والغسول الخاص. جففي بشرتك بعد ذلك، ثم قومي بتطبيق الكريم على البشرة بعد ذلك بشكل كامل حتى يصبح مثل القناع للوجه. اتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر. لابد من إعادة استخدام هذا الكريم لعدة مرات حتى الحصول على أفضل نتيجة سريعة.

خليط الحلبة مع الزبادي لتبيض الوجه

هذا الخليط له العديد من الفوائد التي يمنحها للوجه فهو يساعد على الترطيب، وتفتيح ونعومة الوجه بشكل سريع وفعال وطريقة التحضير والتطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

وملعقة واحدة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والتطبيق