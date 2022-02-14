كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة أسهل كيك بطعم روعة

كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة من الكيكات التي تتميز بطعم شهي وشكل رائع، ويمكن إعدادها ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وهى من أنواع الكيك التي تقدم بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد، ويقبل على تناولها الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة

مقادير الكيك

نصف كوب حليب (100 مللي).

نصف كوب سكر (100 جرام).

ربع كوب زيت (50 مللي).

2 بيضة.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر (15 جرام).

كوب وربع دقيق (160 جرام).

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

لسقي الكيك

نصف كوب حليب ساخن.

2 ملعقة صغيرة سكر.

طبقة الكاسترد

2 كوب ونصف حليب (500 مللي).

نصف كوب سكر (100 جرام).

4 ملاعق كبيرة بودرة كاسترد (40 جرام).

طبقة الجيلي والفراولة

عبوة جيلي فراولة (45 جرام).

ربع كوب ماء ساخن.

كوب ماء بارد.

فراولة مقطعة.

طريقة التحضير