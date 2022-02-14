اصنعي بنفسك أصابع العجوة المقرمشة بدون سمنة ولا زبدة أحلى من المخابز

أصابع العجوة المقرمشة ، من المخبوزات الجميلة التي لا تحتاج إلي سمنة ولا زبدة وطريقة صنعها في البيت بسيطة للغاية، وهى أفضل من المخبوزات التي تباع في الأسواق لكي نضمن السلامة للأطفال والأسرة، وهي جميلة وناعمة وطعمها طيب ورائحتها جميلة ويمكن تقديمها بجانب المشروبات الساخنة، وتزين بالسمسم الجميلة التي يعطي لها شكل جميل ومختلف عن المخبوزات الأخرى، وكثير من الأطفال يقبلون عليها بكثرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع العجوة المقرمشة بدون منة ولا زبدة بطريفة سهلة أحلى من المخابز.

مكونات أصابع العجوة المقرمشة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة عند عمل الأصابع وهى كما يلي:-

كوب من السكر البودرة.

كوب من الزيت.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من العجوة الجاهزة.

ربع ملعقة من القرفة.

كوب من السمسم للتزين.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير أصابع العجوة المقرمشة بدون سمنة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به الزيت، والبيض، والفانيليا، السكر ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط ناعم وفاتح اللون. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والنشا، والقرفة، والحليب المجفف، والبيكنج بودر ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نضيف الماء بالتدريج حتى يصبح قوام العجين طري وناعمة، نترك العجين يرتاح قليل. نقوم بفرد العجينة على شكل مستطيل طويل الحجم، ونفرد العجوة على شكل مستطيل، ثم نضعهم على بعض. نقوم بلف العجين على شكل رول طويل الحجم، ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم. بعد ذلك ندهن الأصابع بقليل من الحليب ونضعها في السمسم حتى يلتصق بها جيداً. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها أصابع العجوة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

نصائح عند عمل أصابع العجوة بالسمسم بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها وهى كما يلي:-