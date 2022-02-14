أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي بأسهل طريقة صحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من ألذ وأشهي الحلويات المشهورة في الوطن العربي، كما أنها تتميز بطعمها اللذيذ وهو ينتشر بشكل كبير في كل محلات الحلويات والمخبوزات الشرقية، والمعمول يمكن نضيف إليه العديدة من الحشوات المتنوعة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو عجوة، أو علي حسب الطلب، وكما أنها عادة عند اغلب المصريين وكما أنها فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد حيث يكون عملها بسيط وسهل في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وسعر بسيط، ولذلك فإن معظم النساء يسارعون في البحث عن عملها في البيت لكي تكون ومفيدة وصحية، وأفضل من شرائها من محلات الحلويات ولذلك نقدم لكم أفضل طريقة سهلة وصحية لعمل أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي.

طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته

المكونات

كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة الطرية.

مكونات الحشو

كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة التحضير