وداعاً لشعر الجسم خلطة سحرية بالفازلين والملح هتحطيها على جسمك هتخلصك من الشعر نهائياً مدي الحياه ومن أول أستخدام

طريقة إزالة الشعر بالفازلين والملح، الشعر الزائد في الجسم هو من أكبر المشكلات التي تتعرض لها كل فتاة، فبالطبع يعطي شكل غير مرغوب فيه ولا يعطي النعومة والجمال التي تحلم بها كل النساء، لذلك فقد يبحث الكثير منهم عن إيجاد حلول طبيعية تؤدي لإزالة الشعر بدون شعور بألم أو التهابات واحمرار في الجلد، كما هو الحال بالنسبة للطرق التقليدية، واليوم سوف نعرض لكم طريقة لوصفة طبيعية وامنه جدًا تساعد في إزالة الشعر الزائد بكل سهولة، وهي وصفة الفازلين مع الملح، وسوف نتعرف على كيفية تطبيقها بشكل تفصيلي الآن.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين والملح

هذه الوصفة لها الكثير من الفوائد عند استخدامها للجسم فبالتأكيد تساعد في التخلص من الشعر الزائد، وذلك قد يرجع لقدرة الفازلين الرائعة في كسر بصيلات الشعر وإضعافها مما يسهل إزالة الشعر لكل سهولة، كما ان هذه الوصفة تساعد في منح الجسم النعومة والجمال، والترطيب الذي يحتاجه البشرة، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي الفازلين مع الملح، وقومي بتقليبه جيدًا. اغسلي بشرتك جيدًا باستخدام الماء والغسول حتى تكون نظيفة بدون اي شواپب قد تعوق وصول الخليط إلى بصيلات الشعر. وزعي الخليط في مناطق تواجد الشعر بكثافة. افركي المنطقة بشكل وحركات دائرية. اتركي في النهاية هذا الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة. بعد جفاف الخليط يمكنك القيام بفرك مرة أخرى، وسوف تلاحظين إزالة الشعر بكل سهولة. اغسلي بشرتك الان بالماء الفاتر جيدًا. كرري استخدام هذه الوصفة أكثر من مرة وذلك لتحقيق أفضل نتيجة.

فوائد استخدام الفازلين الجسم

الفازلين من أكثر أنواع المستحضرات التي يتم استخدامه في الكثير من الاستخدامات الخاصة بالبشرة وذلك قد يرجع لتعدد فوائده بشكل كبير ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: