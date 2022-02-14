اصنعي حلويات الحجازية الرائعة بمذاق شهي ومختلف

تعتمد معظم النساء في تحضير الحلويات على نوع واحد من الأنواع المعهودة والمعروفة بالنسبة لأفراد الأسرة فقط بل يتم التنوع في تحضير وتشكيل الحلويات وتحضيرها بأكثر من طريقة وكذلك الحشوة المختلفة التي يتم حشو بها الحلويات حتى يتم التجديد والاختلاف من حيث المذاق وكذلك الشكل الخارجي حتى لا يصيب الأفراد بالملل، ولا يتوقف التشكيل في ذلك فقط بل عندما تصادف النساء أحد الحلويات الجديدة تقوم بتجربتها على الفور بلا تردد أو خوف من إمكانية عدم إقبال الأشخاص إليها فلا تخسر شيئاً عند التجربة خاصةً إذا كانت جميع مكوناتها متاحة في المنزل ولا تستكلف مكونات جديدة أو ما شابه ومن أطباق الحلويات التي تعتبر جديدة أو غير تقليدية هي حلويات الحجازية التي تتميز بسهولة التحضير وفي ذات الوقت تمتعها بمذاق حلو لا يقاوم وتعتمد على السميد في تحضيرها مثل معظم الحلويات وإذا كنت ترغب في التحضير يمكنك متابعة الخطوات.

طريقة تحضير الحجازية

تعتبر الحلويات من الأشياء التي لا يختلف عليها الأشخاص ويعشقها الأفراد في المنزل ويقبلون عليها بشهيه كبيرة وكما هو معروف أن أصناف الحلويات كثيرة في المحلات مثل البسبوسة وبلح الشام وغيرهم من الحلويات بالإضافة إلى الأصناف الجديدة التي تستحوذ الإقبال عليها كبير من التجديد في تحضير الحلويات مثل حلويات الحجازية التي تعتبر تريند في تلك الفترة.

مكونات التحضير:

كأسين من السميد.

مقدار ثلاث أكواب من الماء الدافئ للعجن.

كأس من الزبدة.

كأس دقيق نقي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

حشوة الحجازية.

طريقة التحضير: