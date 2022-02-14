نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي حلويات الحجازية الرائعة بمذاق شهي ومختلف في المقال التالي
تعتمد معظم النساء في تحضير الحلويات على نوع واحد من الأنواع المعهودة والمعروفة بالنسبة لأفراد الأسرة فقط بل يتم التنوع في تحضير وتشكيل الحلويات وتحضيرها بأكثر من طريقة وكذلك الحشوة المختلفة التي يتم حشو بها الحلويات حتى يتم التجديد والاختلاف من حيث المذاق وكذلك الشكل الخارجي حتى لا يصيب الأفراد بالملل، ولا يتوقف التشكيل في ذلك فقط بل عندما تصادف النساء أحد الحلويات الجديدة تقوم بتجربتها على الفور بلا تردد أو خوف من إمكانية عدم إقبال الأشخاص إليها فلا تخسر شيئاً عند التجربة خاصةً إذا كانت جميع مكوناتها متاحة في المنزل ولا تستكلف مكونات جديدة أو ما شابه ومن أطباق الحلويات التي تعتبر جديدة أو غير تقليدية هي حلويات الحجازية التي تتميز بسهولة التحضير وفي ذات الوقت تمتعها بمذاق حلو لا يقاوم وتعتمد على السميد في تحضيرها مثل معظم الحلويات وإذا كنت ترغب في التحضير يمكنك متابعة الخطوات.
طريقة تحضير الحجازية
تعتبر الحلويات من الأشياء التي لا يختلف عليها الأشخاص ويعشقها الأفراد في المنزل ويقبلون عليها بشهيه كبيرة وكما هو معروف أن أصناف الحلويات كثيرة في المحلات مثل البسبوسة وبلح الشام وغيرهم من الحلويات بالإضافة إلى الأصناف الجديدة التي تستحوذ الإقبال عليها كبير من التجديد في تحضير الحلويات مثل حلويات الحجازية التي تعتبر تريند في تلك الفترة.
مكونات التحضير:
- كأسين من السميد.
- مقدار ثلاث أكواب من الماء الدافئ للعجن.
- كأس من الزبدة.
- كأس دقيق نقي.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- حشوة الحجازية.
طريقة التحضير:
- قبل تحضير أيّ من أصناف المعجنات أو الحلويات لا بد من نخل الدقيق جيداً بحيث يكون خالى من جميع الشوائب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كمية السميد التي سبق ذكرها إلى الدقيق بالإضافة إلى مسحوق الخميرة ويفضل أن تكون خميرة فورية.
- إضافة نصف كمية الزبدة إلي المكونات ثم الإستعداد إلي العجن ووضع الماء الدافئ ويتم العجن بعد ذلك باليدين على أن يكون الماء فاتر ونستمر في إضافة الماء حتى يتحول العجين إلي عجينة لينة.
- تحضير غطاء خفيف من القماش ووضعه على العجينة بعد أن يتم عجنها جيداً ونتركها في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة ساعتين.
- تجهيز قوالب للحجازية ويمكن أن يتم استخدام قوالب الكب كيك بدلاً من ذلك نقوم بوضع كمية قليلة من خليط الحجازية وبعد ذلك يتم إضافة الحشوة ثم وضع خليط من الحجازية مرة أخرى.
- تشغيل الفرن الكهربائي قبل وضع قوالب الحجازية وبعد مرور عدة دقائق يتم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة وبعد ذلك نخرجها من الفرن وتزيينها بالسكر البودرة.
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