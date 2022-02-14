معجزة مسحوق النشا الكوري لتفتيح السريع للبشرة والجسم كله ومن أول استخدام

معجزة مسحوق النشا يعد من أفضل الكريمات التي لها سحر على البشرة بطريقة جبارة، حيث تبحث جميع السيدات والفتيات على طريقة للتخلص من اسمرار البشرة والبثور السوداء الموجودة بالوجه، حيث تعمل على الإحراج للفتاة وخصوصا لو مقبلة على الزواج وتحلم الفتيات بالحصول على بشرة ناصعة البياض مثل الثلج، ولقد جئنا لكي سيدتي بسر قديم من أسرار الشعب الياباني، ومن السهل عمل كريم النشا بعدة طرق كثيرة منها بالزيوت وخل التفاح وماء الورد، والنساء لا تفضل وضع كريمات التبييض المنتشرة في الأسواق لاحتوائها على مواد كيماوية تضر جلد البشرة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل معجزة مسحوق النشا النشا الرهيب بمكونات طبيعية موجودة بكل منزل من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات معجزة مسحوق النشا

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل كريم النشا الخطير بمكونات طبيعية وهى كالتالي:-

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ثلاث قطرات من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من بودرة جونسون.

نصف ملعقة من زيت السمسم.

عصرة من الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف في الخطوات الآتية على طريقة تحضير معجزة مسحوق النشا في خطوات سهلة وبسيطة للغاية وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به ملعقتين النشا الرهيبة. ثم نضيف ماء الورد وبودرة الأطفال ثم زيت السمسم ثم عصرة الليمون. يتم ضرب الخليط خلطا جيدا ثم بواسطة الملعقة يتم التقليب الجيد حتى نحصل على خليط ذات قوام مناسب. ثم نضع الخلطة في علبة من الزجاج وتكون محكمة الغلق ويتم حفظها بالثلاجة.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام معجزة النشا بنتيجة فورية ومن أول استخدام وهى كما يلي:-