حضري فطائر بالفراخ فطائر صحية بدقيق الحبة الكاملة

تعتبر فطائر بالفراخ ، من أشهي وألذ أنواع الفطائر الشهية، التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكونتها الغير مكلفة، وهي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي تتميز بمذاق للذيذ ورائع ومختلف عن باقي الفطائر، ولها قوام هش وخفيف جداً، وهي من الوصفات الشهية للغاية بين الفطائر، وهي تصنع بصورة أساسية من الدقيق والماء ثم الدجاج، وبالإضافة إلي أنها تحتوي علي قيمة غذائية كبيرة جداً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط طريقة لعمل فطائر بالفراخ في المنزل شهية وخفيفة.

مكونات عمل فطائر بالفراخ

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الأكلة الصحية وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأسمر (دقيق الحبة الكاملة).

معلقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق من اللبن البودرة.

معلقة كبيرة عسل نحل.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

الحشو:-

ربع كيلو من مكعبات الدجاج الفلية.

مكعبات من الطماطم.

معلقتين من الزيت.

رشة ملح.

فلفل أسود وبهارات فراخ.

طريقة التحضير

هيا بنا نذكر لكم أبسط الخطوات لتحضير فطائر بالفراخ في المنزل للذيذة وصحية وهي كالتالي:-

نقوم بخلط الخميرة مع العسل ونصف كوب من الماء الدافئ، ومعلقتين من الدقيق في وعاء ونتركهم 5 دقائق جانباً. ثم نضيف الدقيق مع اللبن البودرة ورشة الملح ونخلط جيداً، ثم نضيف الزيت والزبادي ونصب خليط الخميرة ونعجن جيداً. بعد ذلك نضيف باقي الماء بالتدريج، حتي تتكون عجينة سهلة التشكيل، ونتركها في بولة ونغطيها حتي تتخمر، ويتضاعف حجمها. ثم نشكلها علي شكل كور متساوية الحجم، ونفرد كل كره علي شكل دائرة، ثم نقطع الدائرة الكبيرة بقطاعة دائرية لدائرة أصغر. بعد ذلك نضع الحشو علي الدائرة الصغيرة، ونطبق الأطراف نصين علي شكل دائري، ونضعها فوق الحشو ونثبتها جيداً. ثم نرص القطع في صينية مدهونة بالزيت، وندهن الفطائر بالبيض ومعلقة لبن ورشة فانيليا، ورشة سمسم وحبة البركة. بعد ذلك ندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 200 مئوية، علي رف أوسط لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم تخرج وتقدم بالهناء والشفاء.

طريق عمل الحشو

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير الحشو بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بوضع طاسة علي نار متوسطة، ونضع بها الزيت، وعندما يسخن نقوم بإضافة مكعبات الدجاج، ونقلب جيداً حتي يتغير لونها.

ثم نضيف رشة الملح وفلفل والبهارات، ونقلب ثم نضيف مكعبات الطماطم ونقلب، ونتركهم علي نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم نرفعهم من علي النار.

أسرار نجاح المعجنات

من هنا تعرفي علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية. عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات. السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة. اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين. من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية

يتم عمل أجنحة الدجاج كالآتي:ـ

نقوم بتحضير كيلو من أجنحة الدجاج، ثم نغسله جيداً ثم نصفيه تماما من الماء.

في طبق كبير نضيف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ونضيف إليها ربع كوب من عصير الليمون، وبشرة من الزنجبيل الطازج.

ثم نضيف ملعقة صغيرة من كلاً من الملح والفلفل والكمون، والكركم والزعتر والكزبرة الجافة وبهارات الدجاج، نقلب المكونات جيداً.

نضع خليط التتيلة إلي الدجاج ونقلبه جيداً، ثم يترك في التتبيلة لمدة ساعتين داخل الثلاجة.

ثم نقوم بتحضير طبق من الدقيق، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من النشا، ثم نضع أجنحة الدجاج به حتى تتغطى به تماماً.

ثم تقلى في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة حتي يأخذ اللون الذهبي.

نخرجه على ورق المطبخ لكي يصفى من الزيت وتقدم مع الكاتشب بالهنا والشفا.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج

سوف نعرض عليكم أسهل الخطوات لعمل كفتة الفراخ وهي كما يلي:-