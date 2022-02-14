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عمر شويل - جدة تعتبر طريقة صنع كريم الكركدية والنشا لشد تجاعيد الوجه وتبيضه من أهم الطرق التي يمكن أن تساعد بشكل كامل في إزالة كل آثار التصبغ أو السمرة من الجلد، لأن هذه الوصفة من بين أهم الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات حول مكونات الوصفة الأساسية التي تساعد على تبييض الوجه بشكل فعال، وفيما يلي نتعرف على أهم الخطوات التي تساعد في عمل وصفة كريم الكركدية والنشا.

طريقة عمل كريم الكركدية والنشا لشد تجاعيد الوجه وتبيضه

قناع الكركدية والنشا من أهم الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والحفاظ على الوجه بجمال طبيعي،

لذلك يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة التصبغ الجلدي والتجاعيد.

الكركدية له فوائد عظيمة في معالجة العديد من الأمراض نظراً لاحتواءه على مضادات الأكسدة التي تقى الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية.

وكذلك يعمل على تعزيز المناعة لاحتواءه على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

المكونات

2 ملعقة من النشا الخام.

2 ملعقة كبيرة من مياه الكركدية.

3 ملاعق صغير من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

يتم غلي الماء مع أوراق الكركدية حتى يختلطا.

ثم نتركها تبرد، بعد ذلك نضيف إليها الماء والنشا.

يوضع هذا القناع على بشرة الوجه.

ولذا يجب تركة لمدة عشرين دقيقة لا أقل من ذلك.

يتم شطف الوجه بالماء البارد.

ثم نقوم بشطف الوجه بكمادات ثلج فور غسل الوجه.

بعد ذلك ضعي ترطيب البشرة بعد أن يجف.

بعد أن يجف. للحصول على أفضل النتائج يتم تكرير القناع مرة واحدة في اليوم قبل النوم.

هذا الخليط يمكن وضعه يومياً على البشرة ولا يسبب ضرراً للبشرة.

يتم وضع الخليط مرة في اليوم لمدة 20 دقيقة للحصول على الفوائد من خلال الجلد.

لذلك سوف تحصل على درجة عالية من النضارة والبياض للوجه.

فوائد كريم الكركدية والنشا

يعد نبات الكركدية من أفضل النباتات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة،

وهو في الأصل عشب له فوائد عديدة للجسم ولا تقتصر فوائد الكركدية على الجلد،

ولكنه يعالج الكثير من أمراض الجسم، وسوف نذكر لكم بعض فوائده.