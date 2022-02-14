أسرار عمل الباذنجان المخلل في المنزل بكل تكاته وبأقل تكلفة “أشهى المقبلات”

يعتبر الباذنجان المخلل من المخللات المصرية المشهورة لفتح الشهية والذي يحبها الكثير من الناس ولا تخلو أي مائدة منه ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة للوقت ويعد من أشهى المقبلات الشعبية التي يمكن تناولها بجانب مختلف الأكلات وتتميز بطعمها الشهي والرائع ويحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الباذنجان المخلل مثل المطاعم والمحلات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة أسرار عمل الباذنجان المخلل وطريقة تحضيره عبر موقعنا الرائع ثقفني.

أسرار عمل الباذنجان المخلل

كيلو من الباذنجان الأسود

لتر من الماء

ثمانية فصوص من الثوم

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر

حبة من الفلفل الأخضر الحار

حبة من الفلفل الأحمر الحار

حبتان من الجزر المبشور

ثلاثة أعواد من الكرفس

كوب ونصف من الخل

كوب من الكزبرة المفرومة

كوب من البقدونس المفروم

خمس ورقات من اللورا

ثلاث ملاعق طعام كبيرة من الملح

ملعقتا طعام كبيرتان من السكر

طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل