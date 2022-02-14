طريقة عمل عجينة البيتزا في الفرن بأسهل الطرق وبأقل تكلفة

تعد البيتزا من المأكولات التي تندرج تحت بند المأكولات السريعة سواء من الخارج أو في البيت، ولذا فهي من أكثر الأكلات التي يعشقها الكثير من الأطفال والكبار، فهي أنها سريعة التحضير، ومن هنا سنقدم لكم طريقة تحضيرها في منزلك بكل سهولة مع أقل التكاليف بل بنفس طعم المحلات وأكثر ما يميزها هو طريقة تحضير العجينة فهي تتميز بالبساطة والسهولة في صنعها، بالإضافة إلى ذلك أن مكوناتها اقتصادية ومتوفرة في جميع السوبر ماركت وأيضا قد تكون موجودة في مطبخك وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير البيتزا تابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة عمل عجينة البيتزا في الفرن

نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل البيتزا في المنزل عن طريق إحضار مكونات اقتصادية للغاية، وفي النقاط التالية ستتمكن من معرفة مكونات صنع البيتزا وهي:

أربعة أكواب منخول من الدقيق.

نصف كوب زيت.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

رشة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

طريقة تحضير البيتزا

بحث العديد من السيدات عن طريقة سهلة تمكنهم من صنع البيتزا في المنزل، حيث تعد من أسهل الأكلات التي تستطيعين عملها في مطبخك، حيث تأخذ منك القليل من الوقت والمجهود فإذا كنت تعملين يمكنك تحضير العجينة الخاصة بها ووضعها في الثلاجة وعند عودتك يمكنك إخراجها والبدء في عملية الحشو كما يحبها أفراد عائلتك سواء باللحمة المفرومة أو الشاورما ويمكنك وضع بجانبها طبق بطاطس المقلية، ونقدم لكم طريقة سهلة تمكنك من تحضير البيتزا في المنزل وهي: