نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفوتشيني بالمكرونة العادية والجمبري بأسهل الطرق في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المكرونة الفوتشيني من الأكلات الشهيرة في الدول الأوروبية، فهي أكلة إيطالية، واشتهرت في الكثير من الدول العربية أيضا، ويبحث عن طريقة عمل الفوتشيني بالمكرونة العادية عدد كبير من ربات البيوت، فهي لها طعم مميز وتقدم بطريقة رائعة، ويمكن عملها بأكثر من طريقة، ويمكن استخدام أي نوع من المكرونة العادية، ويمكن عمل المكرونة الفوتشيني بطرق كثيرة، فيمكن إضافة الدجاج والكريمة معها، أو عملها بالجمبري، ويمكن طريقة عمل الفوتشيني أيضا من خلال إضافة الهوت الدوج والجبن، وهناك طريقة أخري باستخدام السبانخ، فيمكن اختيار الطريقة الأنسب والمكونات التي ترغب بها، ويمكن إضافة الخضروات إلي هذه الوصفة.

مكونات عمل مكرونة فوتشيني

تحضر المكرونة الفوتشيني بمكونات بسيطة توجد في أي منزل، فهي لا تحتاج إلي الكثير من الخطوات، فهي سهلة في التحضير، ولا تستغرق الكثير من الوقت، ومكوناتها الآتي:

نصف كيلو دجاج.

مكرونة أي نوع.

بصل ناعم مفروم.

٣ فصوص ثوم مفروم.

كوب من المشروم.

نصف لتر كريمة طبخ.

٧ قطع بروكلي حسب الرغبة.

معلقتين من الزبدة.

نصف كوب جبنة موتزريلا أو جبنة بارميزان او أي نوع آخر.

طريقة تحضير المكرونة الفوتشيني

نقوم بتقطيع الدجاج إلي قطع متوسطة في الحجم، ونضيف إليها الملح والفلفل والبهارات، ونقوم بتركها قليلاً، نقوم بإحضار وعاء علي النار ونضع به الزبدة ونقوم بتقليبها ثم نضيف البصل والثوم ونقلبهم جيداً، ونضع المشروم، في وعاء آخر علي النار نضع الزبدة مع الدجاج ونقوم بتقليبهم معا، ثم نضيف البصل والثوم علي الدجاج.

نقوم بإحضار وعاء به ماء ونضعه علي النار، ونضع المكرونة والبروكلي معا ثم نقوم بتصفيتها من الماء، و نضيف الجبنة والكريمة والمشروم إليهم ونقلبهم معا في صينية، ثم نقوم بإدخالها إلي الفرن حتي تحمر.

طريقة عمل مكرونة فوتشيني بالجمبري

نحضر نصف كيلو جمبري بدون قشر، ثوم مفروم، كريمة طبخ، ليمون، مكرونة، ملح وفلفل، جبنة موتزريلا حسب الرغبة، ثم نقوم بإحضار وعاء به ماء ونضعه علي النار ونقوم بسلق المكرونة، ثم نحضر وعاء آخر نضع به الزبدة مع الثوم، ونضيف إليها الجمبري، ونقوم بتقليبه حتي يستوي، نضيف إليه الكريمة والملح والفلفل.

نقوم بإحضار المكرونة ونضع عليها الجمبري والجبن، ونقوم بتقلبيهم جيداً، ثم نضعها في طبق التقديم، ويمكن إضافة القليل من البقدونس أو القليل من الزيتون الأسود، ويمكن إضافة القليل من الخضروات من فوق الطبق في حالة الرغبة.