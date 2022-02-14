من 2 كيلو لبن عملت 3 كيلو من الجبنة التركى الرومى ب 30 جنية بس والطريقة الصحيحة لتخزينها

تحظى الجبنة الرومي أو التركي كما يطلق عليها بمحبة في قلوب الكثير، فهي جبنة ذات طعم لذيذ ومميز عن باقي أنواع الجبن، ويحب شرائها كثير من الأطفال بسبب طعمها الطيب، ولأن كل أم تهتم بصحة. أطفالها وعائتلها تقوم بالبحث على محركات البحث كثيراً عن أفضل طريقة لتحضير الجبنة الرومي في المنزل بخطوات صحيحة وبسيطة ويكون طعمها مثل الجاهزة، ومن التالي سنستعرض معكِ أسهل الطرق لعمل الجبنة الرومي بطريقة ناجحة.

طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل

يوجد في هذا النوع من الجبن فيتامينات كثيرة ومعادن والتي تعتبر مهمة لصحة الجسم، وبالمكونات التالية سيكون بالإمكان تحضيرها بسهولة.

المكونات:

لتر من الحليب.

زبادي ” كوب”.

ماء مثلج ” ثلاث أكواب”.

ثمرة بطاطس مسلوقه.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة ملح او كما نرغب.

قطعة شاش.

ملعقة من القشطة.

طريقة تحضير الجبنة الرومي

يجب اتباع الخطوات التالية كما هي حتى نحصل على جبنة رومي ناجحة: