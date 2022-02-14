سر ياباني لتطويل الشعر..رشه واحد يومياً قبل النوم من الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر في مدة قصيرة لازم تجربيها لشعرك

الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر، يعاني الكثير من النساء من مشكلة تساقط الشعر بشكل كبير وذلك يؤدي إلى عدم نموه بشكل طبيعي مما يعرض الشعر لأن يكون قصيراً ولا يكون طويلاً بالطول الكافي، وهناك العديد من المنتجات التي تستخدم من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه ولكن بعض النساء لا تستطيع الحصول على هذه المنتجات بسبب ارتفاع أسعارها، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن عمل وصفات هندية طبيعية لتطويل الشعر.

الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر

هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي يمكن تطبيقها على الشعر من أجل زيادة طوله وكثافته ومنها:

الحلبة لتطويل الشعر

يتم استخدام الحلبة في الكثير من وصفات تطويل الشعر ومن هذه الوصفات:

وصفة الحلبة لتطويل الشعر

في البداية نقوم بإحضار ثلاث ملاعق من بذور الحلبة ونقوم بطحنها حتى تصبح ناعمة تماماً.

بعد ذلك نقوم بوضع ثلاث ملاعق من المياه و نمزجها مع الحلبة حتى يصبح لدينا خليط متجانس.

يتم فرد الخليط على الشعر ونتركه على الشعر لمدة تلت ساعة، ثم يتم غسله باستخدام الشامبو والماء الدافئ.

وصفة الحلبة مع الأملا لتكثيف الشعر

نقوم بوضع كمية مناسبة حسب حجم الشعر من مسحوق الحلبة في إناء ونضيف عليه نفس الكمية من مسحوق الحنة والأملا.

بعد ذلك نضع كمية مناسبة من اللبن الرائب بشكل تدريجي حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

يتم فرد المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن تلت ساعة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء.

سوف تلاحظ الفرق في تطويل الشعر وزيادة كثافته .

أوراق الكاري لتطويل الشعر وإنبات الفراغات

تعتبر أوراق الكاري من الأشياء التي أثبتت فعاليتها في تطويل الشعر وزيادة نموه، ويمكن تحضير الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفه الثوم لتطويل الشعر

كوب من أوراق الكاري.

ست فصوص من الثوم.

رأس من البصل.

ملعقتين من حبوب الحلبة المنقوعة في الماء من قبل.

كوب من ورق البرنجراج.

طريقة تحضير وصفه الثوم لتكثيف الشعر