بملعقة واحدة فقط أقلي البطاطس بدون ما تتشرب نقطة زيت واحدة بهذه الطريقة العبقرية والصحية جدا

تعتبر البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يحب أكلها الأطفال وكذلك الكبار، حيث تكون مقدمة كطبق مقبلات بجانب الوجبات الرئيسية، كما أنها تعتبر من أهم الوجبات السريعة التي تقدم في الكافيهات والمطاعم، وبسبب إكثار الطلب عليها في المطاعم، تحب أي سيدة أن تعدها في المنزل وتكون مقرمشة مثل الجاهزة، ولكن مشكلة الزيت الكثير تسبب أزمة للبعض، ومن خلال مقالتنا سوف تصنعيها بالطريقة التالية التي سنسردها لكم ولن تندمي.

بمعلقة واحدة أقلي البطاطس بدون ما تتشرب نقطة زيت

بمكونات بسيطة للغاية ستحضري ألذ بطاطس مقلية بطعم مختلف ومن غير ماتتشرب أي زيوت.

المكونات:

ثلاث حبات من البطاطس.

ملعقة من مسحوق البهارات المشكل.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة من الشطة وهذا اختياري.

زعتر.

ملح حسب الرغبة.

رشة قرفة.

طريقة تحضير أشهى بطاطس مقلية

بخطوات سهلة وسريعة ستقومي بإعداد بطاطس مقلية بزيت قليل، وتأتي الخطوات كالتالي: