وصفة جدتي للفطير المشلتت الفلاحي في البيت مورق وخفيف واحلي من المخابز

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من المعجنات المفضلة لدى الكثير، حيث تجد هناك عدد كبير من الأشخاص يحرصون على تناوله باستمرار، فهو من الأكلات التي يمكن تناولها في الإفطار أو العشاء، ويوضع بجانبه العسل الأسود أو الجبنة أو القشطة، لذلك تبحث كل سيدة منزل على طريقة إعادة بدلاً من شراؤه من الخارج، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا هذا طريقة تحضير الفطير المشلتت بكل تكاته ومكوناته السهلة والبسيطة.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت

يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل الفطير المشلتت التي تمكن معرفتها من خلال الآتي:

المكونات

3 أكواب من الدقيق.

معلقة كبيرة من السكر.

القليل من الملح.

ماء حسب الحاجة.

سمن.

خطوات تحضير الفطير المشلتت الفلاحي

تتمثل طريقة تحضير الفطير المشلتت الطازجة كالآتي:

إحضار وعاء عميق ويوضع به الدقيق مع السكر والملح والماء، واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

قومي بفرد العجينة جيداً على شكل دائرة، ضعي القليل من الدقيق عليها، ثم قومي بفرد السمن السايح، وقومي بتطبيقها.

ينبغي أن تكون الأطراف مفرودة جيداً.

افردي العجينة ثم قومي بتطبيقها، ثم قومي بفرد ها مرة أخرى بالسمن.

اتركي العجينة كي ترتاح لعدة دقائق ثم ضعيها بالصينية.

وفومي بفردها مرة أخرى باليدين مع مراعاة أن تكون اليدين مبلله بالسمن البلدي.

ندخلها الفرن في الرف الأوسط على درجة حرارة 200 وذلك حتى يتم تسويتها جيداً من الأسفل وتأخذ لون ذهبي مميز من الأعلى.

أخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة مع العسل والجبنة القديمة” المعروف باسم المش”

للحفاظ عليها طرية وغير جافة يمكن تغطيتها بقطعة من القماش القطن النظيف.

وهكذا نكون قد انتهينا من تقديم طريقة عمل الفطير المشلتت الطازجة اللذيذ بأقل المكونات والخطوات التي تستطيع أن تقوم بتحضيرها باستمرار، واستمتعي بتناول أطعم وأشهى فطير مشلتت بالسمنة، ومن الممكن أن تستخدم السمنة البلدي الذي يعشقها الكثير من الأشخاص، وبذلك لا تقوم بشراء الفطير من المخابز مرة أخرى، وسوف تقوم بإعداده إلى أفراد أسرتك باستمرار بالبيت.