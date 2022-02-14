نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن .. أسرار عمل البسبوسة المقلية في المنزل وطريقة تسويتها في أقل من 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار عمل البسبوسة المقلية في المنزل، حيث تعتبر البسبوسة المقلية من أهم الحلويات المفضلة لدى العديد من الأفراد والتي تستطيع ربة المنزل إعدادها داخل المنزل مع إضافة العديد من المكونات التي تجعلها شهية أكثر وتحمل مذاق رائع، وهي طريقة عمل البسبوسة عن طريق القلي في الزيت لتصبح مقرمشة ذات مذاق رائع، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداد هذه الوصفة يرجي متابعة مقالنا اليوم.

أسرار عمل البسبوسة المقلية في المنزل

المكونات

علبة قشطة

كوب واحد سميد

نصف كوب صحين متعدد الاستخدامات

ملعقة صغيرة بكينج بودر

مكونات القطر

2 كوب سكر

كوب ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تحضير البسبوسة المقلية

يتم خلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم يتم فرد العجينة باستخدام النشابة ويوضع عليها كمية من الزيت الساخن ويتم تقسيم العجينة بالشكل المرغوب فيه، ثم توضع كمية من الزيت الساخن في إناء واسع على النار وتوضع فيه قطع البسبوسة حتى تأخذ اللون الذهبي وترفع من الزيت ويوضع عليها القطر وتقدم ساخنة.

لإعداد القطر يتم وضع السكر والماء وعصير الليمون في إناء واسع على النار ويترك عشر دقائق ثم يرفع من علي النار ويستخدم على البسبوسة بعد إعدادها وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كرات البسبوسة

المكونات

علبة من القشطة

نصف كوب من السمن والسكر

كوب من الزبادي

ربع كوب من جوز الهند

2 كوب من السميد

ملعقة كبيرة من البكينج بودر

بندق ولوز محمص

قطر

طريقة تحضير كرات البسبوسة

يتم مزج السمن مع البكينج بودر مع الزبادي والسميد وباقي مكونات البسبوسة ويتم وضعها في قوالب الكب كيك وتدخل الفرن وتوضع على وجهها البندق وتترك حتي تطهى جيدا وتأخذ اللون الذهبي ويوضع عليها القطر وتقدم بالهناء والشفاء.

بسبوسة بالتمر والبندق

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

2 ملعقة من جوز الهند الناعم

2 ملعقة صغيرة من ماءها الزهر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

2 كوب من السميد

كوب من الزبادي

ربع ملعقة من السمن

رشة ملح

مقادير الطبقة العلوية

20 حبة من التمر

نصف كوب من البندق المفروم

طريقة تحضير بسبوسة بالتمر والبندق

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم وضع قوالب الكب كيك مع وضع القليل من الطحينة في قاع القوالب مع وضع القليل من البندق المفروم لتغطية قوالب الكب كيك.

ثم تمزج مكونات البسبوسة في إناء واسع حتى يتم الحصول على عجينة ملساء سمعت توضع في كل قالب من قوالب الكب كيك جزء من العجينة وتوضع على وجهها البندق المفروم، ثم توضع في الفرن لمدة 30 دقيقة ويوضع عليها القطر وهي ساخنة.