ابهريهم بشطارتك.. سر السابليه الناعم بالتفصيل بمقادير مظبوطة وطريقة ولا أسهل من كده لطعم هش يذوب في الفم

طريقة عمل السابليه، هو نوع من أنواع البسكويت الذي يكون طعمه لذيذ جداً، تعملها معظم ربات المنزل كوجبة ترفيهيه لأطفالهم، وممكن أن يعمل سادة أو بالشوكولاتة، فهو له أكثر من طريقة، وشكله الرائع يجعل الأشخاص تحب أن تأكله، مناسب جداً للأعياد، وهي طريقة فرنسية ويمكن عمله أيضاً في أعياد الميلاد.

طريقة عمل السابليه

المكونات

2 كوب دقيق.

كوب زبدة.

نصف كوب سكر.

ربع معلقه صغيره بكينج بودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

شوكولاتة فرماسيه.

بحسب المدرب.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

طبق به شوكولاتة سائحة.

مكسرات بعد فرمها.

السابليه الفاخر

أولا في طبق وضع كوب الزبدة مع نصف كوب السكر، وتقليبهم مع بعضهم جيداً.

بعد ذلك يضرب بالمضرب الكهربائي.

ثم بعدها وضع أكواب الدقيق وبكينج بودر بالتدريج.

بعد ذلك وبعدها تقسيم العجينة، جزء يكون سادة، والجزء الثاني، يعجن بالكاكاو الخام.

جزء يكون سادة، والجزء الثاني، يعجن بالكاكاو الخام. ثم بعدها عمل العجينة السادة كرات.

بعد ذلك عمل العجينة بها كاكاو كرات.

ثم وضع البسكويت في الفرن.

وبعد أن يستوي ويبرد.

وضع بسكويت الكاكاو، كل واحدة عليها مربي ولزقها ببسكويت أخر سادة.

بعد ذلك عمل جزء من البسكويت بحشوة المكسرات.

وجزء بحشوة المربي، وجزء حشوة شوكولاتة سائحة.

بالإضافة الى وجزء أخر يكون به حشوة شوكولاتة فرماسيه.

طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة

المكونات

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر.

ونصف كوب زبدة.

نصف كوب كاكاو خام.

نوتيلا جاهزة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة واحدة.

الطريقة

أولا في طبق وضع الزبدة على السكر.

بعد ذلك ضربهم بالمضرب الكهربائي جيداً.

ثم بعدها وضع الفانيليا والبيضة.

ثم ضع كوب ونصف الدقيق تدريجياً ونصف كوب الكاكاو.

بعد ذلك وضع العجينة في ورق ألومنيوم، ووضعها في الثلاجة.

ثم بعدها فتح الفرن على درجة حرارة 180.

وبعدها عمل أشكال بالعجينة أشكال بسكويت.

ثم بعد أن ندخل الفرن وتستوي وتبرد.

بعد ذلك يتم وضع النوتيلا على البسكويت من فوق.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل سابليه المحلات بمكوناته وطريقة تحضيره، طريقة جديدة للبسكويت، ليست طريقة تقليدية مثل أي طريقة، طريقة بسكويت فرنسية ممتازة طعمها لذيذ جداً؛ وتحدثنا أيضاً عن طريقة عمل السابليه بالشوكولاتة النوتيلا شكله وطعمه رائعين، وهو من أفضل أنواع الحلويات السريعة.