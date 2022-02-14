طريقة عمل شيكولاتة بونتي بجوز الهند في مطبخك بالمنزل بمكونات سهلة التحضير

هل تعلم أن شيكولاتة بونتي لا تتطلب منك سوى مكونات بسيطة واقتصادية مقارنة بسعرها في المحلات، فهي تعتبر ألواح الشوكولاتة البونتي من الوجبات الخفيفة من الحلوى بل من أشهر الحلويات التي يمكن أن يحصل عليها طفلك في يوم كنوع من المكافآت على إتمام وجباته أو اتباع الكثير من السلوك الطيب فهي رائعة وذات طعم مميز ورائع، خاصة إذا كنت من محبي جوز الهند، حيث تعد شكولاتة بونتي من الحلوى التي يعشقها جميع الأطفال وأيضا الكبار، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضيرها من دخل مطبخك بكل سلاسة.

طريقة عمل شيكولاتة بونتي بجوز الهند

نقدم لكم أبسط مكونات لعمل الشيكولاتة باونتي:

استخدام جوز الهند المبشور المحلى.

الحليب المكثف المحلى.

السكر البودرة.

الشوكولاتة الداكنة.

طريقة تحضير شيكولاتة بونتي

نقدم لكل سيدة طريقة تحضير شيكولاتة بونتي في منزلك بخطوات سهلة الصنع، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

قومي بتحضير حشوة جوز الهند في وعاء كبير، اخلطي جوز الهند مع الحليب المكثف والسكر البودرة واستمري في الخلط حتى يكون الخليط متماسك.

شكلي الخليط بحيث يكون مثل المستطيل الدائري باستخدام ملعقة، يجب أن يكون طولها حوالي 2 حتى 3سم.

قومي بتحضير وإذابة الشكولاتة من خلال وضع الشوكولاتة في الميكروويف على قوة متوسطة لمدة 30 ثانية، وحركيها، ثم كرر ذلك كل 15 ثانية، حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.

إذا كنت تفضل إذابة الشوكولاتة على النار، ضعي وعاءً عازلًا للحرارة فوق وعاء صغير مليء بالماء المغلي على نار خفيفة، ثم قومي بتحريك الشوكولاتة حتى تذوب، مع التأكد من أن الشوكولاتة لا تتلامس مع الماء والبخار أثناء الذوبان.

ثم ضعي كل حلوى في الشوكولاتة حتى تغطى بالكامل.

قومي بحفظها في الثلاجة لنصف ساعة على ورق الزبدة على الأقل، حتى تتماسك الشوكولاتة تمامًا.

أخيرًا، استمتع بألواح الشوكولاتة المصنوعة منزليًا لمدة أسبوع عند تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق.

نصائح عند عمل شيكولاتة بونتي