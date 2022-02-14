بالدقيق والماء فقط..بكباية دقيق وشوية ماء… اعملي احلي فطيرة بالسكر احلي واطعم من الجاهز  أولادك هيطلبوها كل يوم طعمها روعة

اعملي احلي فطيرة بالسكر احلي واطعم من الجاهز أولادك هيطلبوها كل يوم، يعتبر الفطير بالسكر من أسهل المعجنات التي يمكن تجهيزها في المنزل بشكل سريع وسهل من دون الحاجة إلى شرائها من الخارج ودفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول عليها، حيث أن الفطير بالسكر يتميز بطعمه ومذاقه اللذيذ الذي يحبه الكبار والصغار، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيف يمكن عمل الفطير بالسكر بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل.

احلي فطيرة بالسكر احلي واطعم من الجاهز

يجب تحضير المكونات التالية واتباع هذه الخطوات لعمل فطير بالسكر:

مكونات عمل فطير بالسكر المقلي

كأس من السكر.

½ كأس من الماء.

كأس من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب زيت للقلي.

½ ملعقة من الملح.

طريقة تحضير فطير بالسكر

في إناء يتم إضافة الدقيق والملح والماء بعد إذابة الملح داخل الماء وتقليب المكونات معاً، والعجن جيداً حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى قطع حجمها متوسط.

تفرد كل قطعة من العجين على شكل مربع أو مستطيل ويتم رشها بكمية قليلة من السكر، ويتم طيها من النصف ورش كمية أخرى من السكر وطي العجين مرة أخرى.

تكرر الخطوة السابقة حتى الانتهاء من الكمية كلها.

في مقلاة يتم إضافة الزيت وتسخينه، ثم يتم وضع قطع العجين داخل الزيت، مع التقليب لكي تأخذ لون التحمير من الجهتين.

يتم إخراجها من الزيت وبذلك فهي تكون جاهزة للتقديم.

طريقة الفطير بالسكر في الفرن

لتطبيق هذه الوصفة يرجى اتباع الآتي:

مكونات عمل الفطير بالسكر في الفرن

كأسين من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الزيت.

¾ كأس من الماء.

كوبين من السكر البودرة.

كوب ونصف من الزبدة الطرية.

ربع كأس من اللبن.

طريقة تحضير الفطير بالسكر في الفرن