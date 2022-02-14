نقدم إليكم كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه ووصفات لإزالة التجاعيد في أقل الوقت

بدأ يتجه الكثير من الأشخاص إلى استخدام كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه لما له من فوائد متعددة على بشرتك حيث يمنحها البريق واللمعان المطلوبين لمنحك المزيد من الثقة بالنفس، ومن هنا تعتبر كريمات الكولاجين هي خيار رائع لكي لتحقيق الكثير من الإيجابيات والحصول على نتيجة رائعة عل جلد بشرتك، حيث أن الكثير من السيدات تريد أن تكون في اجمل شكل واصغر من سنها الأصلي، لذلك البعض منهم ليس لديها المال لشراء كريمات الكولاجين وفي هذه الحالة سنقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير وصفات بديلة عن كريمات الكولاجين في المنزل لتكوني اكثر جملا ومتألقة ومبهرة، ولكن سنتعرف على طريقة لعمل وصفات كولاجين طبيعية كبديل عن الكريمات الصناعية، تابعوا القراءة عبر موقعنا المميز ثقفني لمعرفة المزيد.

وصفة الخيار وبياض بيض

بعض شرائح الخيار.

بياض البيضة.

زيت عطري.

بضع قطرات من البخور.

طريقة تحضير وصفة الخيار وبياض البيض

نمزج كافة المكونات حتى تحصلي على خليط مثل ملمس الكريم قومي بفرده على وجهك لمدة تصل ربع ساعة ثم اغلسي وجهك بماء فاتر وبعدها قومي بوضع كريم مرطب ذات ماركة مميزة وستجدي نتيجة مذهلة بعد الدوام على هذه الوصفة لمدة أسبوعين.

وصفة الحليب المحلي لإزالة تجاعيد الوجه

ملعقتان كبيرتان من الحليب المركز.

ملعقتان من العسل.

القليل من الكريمة الطازجة سميكة.

كريم كولاجين طبيعي.

ربع كوب من الحليب الفاتر.

خطوات صنع الوصفة

قومي بمزج المكونات حتي تتحول إلى كريم متجانس تمامًا.

ضعي المزيج على الوجه والرقبة بفرشاة نظيفة من الأفضل تجنب المنطقة حول العينين.

اترك القناع لمدة 20-25 دقيقة لتحصلي على نتيجة جيدة.

وصفة البيض والخميرة لإزالة تجاعيد الوجه

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة خميرة جاهزة.

محتوى كبسولات فيتامين هـ.

خطوات تحضير وصفة البيض والخميرة

يخفق بياض البيض مع الخميرة وعصير الليمون حتى تتجانس المكونات، ويضاف كبسولة من فيتامين هـ، ويوزع القناع على الجلد ويُترك لمدة ثلث ساعة حتى يجف، ويشطف الوجه بالماء الفاتر وعليك عمل هذه الوصفة بشكل يومي لتحصلي على نتيجة مذهلة.