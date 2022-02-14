طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل بأبسط الطرق وبالطعمين ألذ من بعض

البسبوسة بأنواعها المختلفة تكون من أقدم العصور، إذ أنها من الحلويات الشائعة والمعروفة بنسبة كبيرة في دول العالم، حيث أن لكل دولة طريقة متعلقة بها، هذا بجانب أنه توجد عدة إضافات من الممكن أن يتم إضافتها إلى البسبوسة، ومن بين تلك الإضافات مثلاً المكسرات بكل أنواعها، وكذلك القشطة، وغيرها، كما أن كيكة البسبوسة طريقتها سهلة وبسيطة ويتم إعدادها في أي ع وقت، إذ أنها لا تحتاج إلى وقت كثير في تحضيرها.

مقادير عمل كيكة بسبوسة

كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوبان من السميد.

1 كوب زبادي.

1 و نصف كوب سكر.

كوب واحد فقط من الزيت.

كوب واحد فقط من اللبن.

½ كوب جوز هند.

ملعقة واحدة خل من ملعقة الطعام.

عدد ٢ بيضة.

1 باكو بيكنج بودر.

2 باكو فانيليا.

القليل من الملح.

شربات.

جوز هند وذلك للتزيين.

طريقة تحضير كيك البسبوسة

في البداية قومي بتحضير كلاً من اللبن والزبادي وكذلك البيض والسكر مع مزجهم سوياً ومن ثم قومي بإضافة الزيت وكذلك الفانيليا والخل الأبيض.

ضعي بعد ذلك السميد والدقيق ومن ثم الملح وجوز الهند والبيكنج بودر ومن ثم تابعي تقليب المقادير سوياً إلى أن تحصلين على مزيج متماسك وضعيه بعد ذاك في صينية بها القليل من الزيت.

قومي بوضع الصينية بالفرن وذلك بدرجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تنضج وتصير جاهزة للتقديم.

في النهاية ضعي الشربات عليها ويتم تقديمها.

فوائد السميد في الكيكة في جسم الأنسان

لقد تم صنع السميد من القمح القاسي، كما أنه يهضم ببطء وهذا يقوم بمساعدة الأنسان على الإحساس بالشبع وذلك لمدة طويلة لكن بغير الإكثار في تناول الطعام.