صدق أو لا تصدق... بدون الذهاب إلى ألبيوتي سنتر أو الكوافير وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد شعرك هيبقى حرير

وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد، الشعر المفرود والأملس حلم كثير من السيدات، حيث يقومون بتجربة كل الطرق للحصول على شعر مفرود، وغالبا ما تكون معظم الطرق الكيماوية مضرة بالشعر وتسبب له التلف، وهناك كثير من الوصفات الطبيعية لفرد الشعر، كما أنها تقوم بتغذية الشعر وحمايته من التلف والضرر وفي نفس الوقت تقوم بفردة بشكل طبيعي،إليكم أفضل الوصفات الطبيعية التي تقوم بتغذية الشعر وفرده.

وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن المجعد

دايما تبحث السيدات على طرق فرد الشعر الخشن أو ألمجعد بمكونات طبيعة وغير ضارة لبوصيلات الشعر

مكونات العسل الأبيض واللبن

ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض.

فنجان من اللبن كامل الدسم.

طريقة تحضير واستعمال العسل الأبيض واللبن

في طبق نقوم بخلط اللبن مع ملعقتين العسل جيدا.

نقوم بتنظيف الشعر جيدا وغسله.

نقوم بوضع مزيج اللبن والعسل على الشعر بحيث يقوم بتغطية الشعر كاملا من الجذور للأطراف.

نترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة،ثم يغسل جيدا بالماء والبلسم أو الشامبو.

تكرر الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة الموز المهروس والزيوت الطبيعية

2 حبة من الموز المهروس.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير واستعمال الموز المهروس والزيوت الطبيعية

نقوم بوضع ملعقة زيت جوز الهند وملعقة زيت الزيتون على الموز المهروس ونقلب جيدا.

نقوم بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور للأطراف وتغطيته جيدا بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة 35 دقيقة على الشعر.

من الجذور للأطراف وتغطيته جيدا بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة 35 دقيقة على الشعر. بعد أنقضاء المدة نقوم بتنظيف الشعر جيدا وغسله بالبلسم أو الشامبو.

نقوم بتكرير الوصفة مرة واحدة كل 6 أيام للحصول على نتائج مرضية.

وصفة المايونيز والشامبو

4 ملاعق صغيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

كمية من الشامبو الذي تستخدمينه عادة.

طريقة تحضير والاستعمال المايونيز والشامبو