هتعملية كل يوم.. خبز الحليب الرائع هش وخفيف كالقطن أحسن من المخابز للفطور بمكونات موجودة في كل بيت

دائما تحب الأمهات إعداد المخبوزات والأكلات التي لا تحتاج إلى وقت طويل ‏ربما نستطيع تلخيص ذلك في أنها هي الأكلات ‏التي لا تحتاج إلى الفرن او الخميرة حتى تحتاج إلى وقت اطول وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلال ها إعداد مخبوزات لذيذة تسمى مخبوزات الحليب تساعد هذه المخبوزات على تجربتها مع العديد من الاصناف الجميلة نتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال ها إعداد خبز الحليب و المكونات التي نحتاج إليها حتى ‏يكون خبز الحليب جاهزا بعد ذلك يتم تقديمها مع الشاي أو القهوة او احد أصناف الإفطار الأخرى الذي فهناك العديد من الاصناف التي يمكن اعدادها مع خبز الحليب الذئب الذي يتم إعداده باستخدام الحليب ويمكن استخدامه كعشاء خفيف.

مكونات طريقة عمل خبز الحليب الرائع بدون خميرة أو فرن

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خبز الحليب الرائع بدون استخدام خميرة أو إعداد هذا الحليب داخل الفرن وبالتالي فإن هذه المكونات يمكن اعدادها على النار من الأعلى ‏والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خبز الحليب الهاش الخفيف هي:

1\2‬ كوب تقريبا من الزبدة أو الزيت‬

ملعقة صغيرة او رشة صغيرة من الملح

بيضة

كوب كبير من الحليب طازج كامل الدسم

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‏ 1\2‬ كوب من السكر‬

أربع ملاعق كبيرة من الحليب المجفف

ثلاث أكواب من الدقيق

طريقة عمل خبز الحليب الرائع بدون خميرة أو فرن

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بفيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الخبز الحليب بدون استخدام الفرن او الخميرة ‏وهذه الطري هي:

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