حول شعرك.. زيادة كثافة الشعر الخفيف بدون زراعة شعر أو وصفات غريبة بطريقة بدوية قديمة فعالة 100%

زيادة كثافة الشعر الخفيف؛ يوجد بعض البنات تعاني من الشعر الخفيف والتساقط المستمر، وهذا بسبب نقص الغذاء ونقص الحديد في الجسم واختلاف هرمونات؛ ويوجد ناس تستعمل أشياء معالجة للشعر خاطئة وتسبب في تساقط الشعر؛ بل يجب معالجته بزيوت طبيعية وآمنة وليست ضارة للشعر.

زيادة كثافة الشعر الخفيف

تحتل قدر كبير من محركات البحث مشكلة زيادة كثافة الشعر عند النساء، وأيضاً البحث عن طريقة لزيادة كثافة الشعر، لذلك نعرض لكم افضل طرق زيادة كثافة الشعر عند النساء والرجال.



المكونات:

برتقالة واحدة فريش لأن البرتقال يوجد به فيتامين c وهو يعالج التساقط.

التحضير:

أولا يتم بشر البرتقال ليصبح قطع صغيرة.

بعد ذلك نضعه على الشعر لمدة ساعتان.

ثم نقوم بغسيله جيداَ.

بعد ذلك إضافة للشعر مرطب بعد غسيله.

إنبات الشعر في الفراغات

المكونات:

صفار بيضتين.

معلقتين زيت زيتون.

أربع معالق ماء دافئ.

التحضير:

أولا تقليب صفار البيضتين مع معلقتين زيت الزيتون مع أربع معالق من الماء.

بعد ذلك نقوم بدهن الشعر جيداَ.

ثم نترك الخليط في الشعر لمدة ربع ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسيل الشعر بالماء والصابون أو الشامبو.

ثم عمل هذا الخليط في الأسبوع مرتين ونستمر بها لمدة شهر على الأقل.

بذور الحلبة

المكونات:

ثلاث معالق من بذور الحلبة.

كوبين من الماء الدافئ.

زيت جوز الهند.

التحضير:

أولا بقاء بذور الحلبة في الماء لمدة عشر ساعات.

بعد ذلك نقوم بطحنها في المطحنة.

ثم نضيف معلقتين من زيت جوز الهند على الحلبة المطحونة.

بعد ذلك ندهنها على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسيل الشعر بالماء.

بعد ذلك عمل هذا الخليط كل يوم للحصول على نتيجة أروع.

نصائح لزيادة كثافة الشعر طبيعيا

لابد أن نقلل من غسيل الشغر؛ نغسل الشعر كل فترة.

يجب أن نستخدم أشياء مفيدة للشعر؛ ولا تضرر الشعر.

لابد من القيام بعمل تدليك يومي لفروة الشعر برفق شديد جداً بزيت الخروع.

حماية الشعر من البحر أو حرارة الشمس.

قص أطراف الشعر ليزيد طوله وكثافته، ولكن القص لابد أن يكون بمقص حاد لأن المقص الغير حاد يسبب مزيد من التقصف.

في الختام تحدثنا عن زيادة كثافة الشعر الخفيف؛ وتحدثنا عن كثافة الشعر من الأمام؛ وتحدثنا عن وصفات لتكثيف الشعر الخفيف.