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عمر شويل - جدة بدون بيض...اقوي وصفة لعمل بلح الشام المقرمش من برة ومستوى من جوة وسر القرمشة اللي هتدوم أيام طعمة روعة - ثقفني
عمل بلح الشام المقرمش،يعد بلح الشام من أنواع الحلويات السورية في الأصل ولكن أصبح من أشهر الحلوى المعروفة والمحببة لدى الصغار والكبار على مستوى الدول، ويمكن إعداد البلح الشام بالمنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة لضمان صنعه أكثر من الجاهز لذا سوف نوضح طريقة أعداد بلح الشام بالمطبخ بأسهل الطرق.
عمل بلح الشام المقرمش
بلح الشام من الحلويات من الحلويات الشرقية و المفضلة فى شهر رمضان وسوف نقدم لكم طرق مختلفة لتحضيرها
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب ونصف من الماء.
- ⅓ فنجان من زيت الذرة.
- 4 بيضات متوسطة.
- ملعقة وربع من النشا.
- ½ ملعقة من الفانيليا.
- ذرة ملح.
مكونات الشربات أو القطر
- كوبان ونصف من السكر.
- كوبان ونصف من الماء.
- عصير ليمونه صغيرة.
- 3 قطرات من الفانيليا السائلة.
تحضير القطر بلح الشام
- نضع الماء والسكر داخل وعاء عميق ونضعه على النار حتى يغلى.
- نضيف الفانيليا وعصير الليمون بعد الغليان ونتركه 3 دقائق حتى يصبح قوامه أثقل قليلا ثم نرفعه عن النار.
خطوات تحضير بلح الشام
- نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء والزيت ونضعهم على النار حتى الغليان.
- عند الغليان نبدأ بإضافة الدقيق والفانيليا والملح والنشا مع التقليب باستمرار حتى يتماسك الخليط.
- يرفع من على النار ونستمر فى التقليب باليد أو بالعجان لضمان عدم تكتل العجين ثم نتركه حتى يبرد.
- نبدأ بإضافة البيض ونقلب باستمرار بعد كل واحدة حتى الانتهاء من الكمية.
- نضع مقلاة من الزيت على النار حتى يسخن الزيت ونضع العجينة المكونة داخل قمع الحلويات لتكون جاهزة للتشكيل ووضعها فى الزيت.
- نقلب جميع الأصابع في الزيت ونحرص على إخراج جميع أصابع البلح الشام باللون الذهبي ثم وضعها مباشرة في القطر البارد المعد سابقا.
- يتم تصفية البلح الشام من القطر تماما ثم يرص فى طبق التقديم المناسب.
مكونات البلح الشام بدون بيض
- كوبان دقيق.
- كوبان ماء.
- ¼ كوب نشا.
- ملعقتان زيت ذرة.
- ملعقتان زبدة.
- نصف ملعقة فانيليا سائلة.
- ذرة ملح.
- قطر أو شربات بارد.
خطوات تحضير البلح الشام بدون بيض
- نضع إناء على النار ونضع به الماء والزبدة والزيت والملح ويترك حتى الغليان.
- عند الغليان نبدأ بإضافة الدقيق مع التقليب المستمر حتى الوصول إلى عجينة متماسكة.
- يرفع الوعاء عن النار ويخفق لمدة دقيقتين بالمضرب الكهربائي.
- نضع النشا في كوب فارغ ونضع عليه قليل من الماء ونقلبه جيدا ثم نضيف الفانيليا ونستمر فى التقليب.
- نضيف هذا المزيج إلى العجينة السابقة مع الاستمرار بالخفق باستخدام المضرب.
- نضع العجينة المكونة داخل قمع الحلويات ونضع مقدار من الزيت على النار
- وعندما يسخن نبدأ بإضافة أصابع البلح الشام المشكلة من القمع ثم نقلبها بالزيت ونخرجها عند الوصول للون الذهبي.
- نضع أصابع البلح الشام بعد أخراجها من الزيت داخل القطر أو الشربات ونقلبها فيه ثم يتم تصفيتها باستخدام مصفاة.
- نرص البلح الشام فى طبق تقديم مناسب ويقدم بألف هنا.
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